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Штраф у €179 млн. Іспанія звинуватила бюджетні авіакомпанії у порушенні прав клієнтів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Штраф у €179 млн. Іспанія звинуватила бюджетні авіакомпанії у порушенні прав клієнтів
Ryanair було оштрафовано найбільше – на €107 млн
фото з відкритих джерел

Авіакомпанії матимуть два місяці, щоб оскаржити рішення, перш ніж штрафи набудуть чинності

Іспанія оштрафувала бюджетні авіакомпанії Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian і Volotea на €179 мільйонів за зловживання – вони вимагали додаткову плату за ручну поклажу і за резервування місць поруч з людьми, які потребують супроводу. Про це повідомила пресслужба Міністерства з прав людини та захисту прав споживачів.

Ryanair оштрафували на €107 млн, а Vueling і easyJet – на €39 і €29 млн відповідно. Norwegian і Volotea оштрафували менше ніж на €2 млн кожну.

Очільник Міністерства з прав людини Пабло Бустіндуй відхилив апеляції, які авіакомпанії подали проти цих санкцій. Розслідування, ініційоване Головним управлінням у справах споживачів у 2023 році, показало, що авіакомпанії «дуже серйозно» порушували права клієнтів.

Окрім доплати за ручну поклажу і резервування місць, в Іспанії порушенням прав назвали відсутність можливості платити готівкою в аеропортах країни, стягнення непропорційної плати за роздруківку посадкових талонів у терміналі, а також відсутність деякої інформації на сайті та нечіткість цін.

Авіакомпанії матимуть два місяці, щоб оскаржити рішення, перш ніж штрафи набудуть чинності.

Нагадаємо, популярний лоукостер Wizz Air був визнаний найгіршою авіакомпанією Європи. Про це стало відомо із результатів опитування британської організації із захисту прав споживачів.

Низькі оцінки отримала також ірландська авіакомпанія Ryanair (лише 52 бали): пасажири назвали якість їжі та напоїв огидною, а також залишилися незадоволені зручністю сидінь та обстановкою на борту. Проте вони похвалили конкурентоспроможну вартість авіаквитків. Трохи вище вдалося піднятися атким авіаперевізникам як Eurowings (53 бали), British Airways та Lufthansa (по 57 балів).

До слова, літаки, які здійснюють рейси до Великої Британії та з неї, відчули глушіння глобальної системи позиціювання (GPS) у регіоні, у чому підозрюють Росію. Видання провело аналіз бортових журналів профільного сайту GPSJAM.org, і виявило, що з серпня минулого року проблеми з навігацією були на близько 46 тис. рейсів. Із них 2300 припадають на літаки компанії Ryanair, майже 1400 – у Wizz Air.

Також від глушіння сигналу GPS постраждали британські авіалінії British Airways та easyJet, хоча у них нема таких суттєвих проблем.

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Теги: літак Іспанія штраф авіація розслідування

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