Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У льодах Антарктиди утворилася діра розміром зі Швейцарію: чим це небезпечно

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
У льодах Антарктиди утворилася діра розміром зі Швейцарію: чим це небезпечно
Розлом Maud Rise виник внаслідок серії потужних штормів, атмосферних річок і ефекту, який відомий як транспорт Екмана
супутниковий знімок

Вчені зафіксували в Антарктиді порушення балансу між шарами солоної та прісної води в океані

Вчені на супутникових знімках помітили величезний розлом на Антарктичному морському льоду, розміром зі Швейцарію. Він отримав назву Maud Rise. Про це інформує «Главком» з посиланням на видання Earth.

Зазначається, що вчені з Nasa та Університету Саутгемптона дізналися чому з'явився такий величезний отвір. Задля цього науковцям довелося почекати, коли лід знову замерзне. Після чого вчені встановили, що через цей розлом океан випускає тепло і гази. В Антарктиді такі отвори утворюються, коли порушується баланс між шарами солоної та прісної води в океані.

Науковці дійшли висновку, що розлом Maud Rise виник внаслідок серії потужних штормів, атмосферних річок і ефекту, який відомий як транспорт Екмана.

Більше того, відповідні явища мають значення не тільки для Антарктики, а й усієї Землі. Такі «ополонки» змінюють циркуляцію води, перенесення тепла і впливають на утворення щільних, багатих на кисень вод. Більше того, повторне виникнення «ополонок» пов'язане зі змінами клімату.

Вчені заявили, що з 2016 року, вперше з 1970-х років, фіксується негативна тенденція стану антарктичного морського льоду.

Нагадаємо, раніше вчені спрогнозували рік, що ввійде до трійки найспекотніших в історії.

Читайте також:

Теги: вчені Антарктида клімат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейське космічне агентство (ESA) оціннить життєздатність вирощування так званої лабораторної їжі на орбіті
Європа запустила експеримент із виробництва космічної їжі на орбіті
24 квiтня, 16:53
Штучний сніг може допомогти зберегти льодовик
У Норвегії тане популярний льодовик: науковці запропонували оригінальне рішення
22 квiтня, 02:00
Колір неможливо побачити неозброєним оком без стимуляції специфічних клітин сітківки
Такого раніше не бачив ніхто: вчені стверджують, що відкрили новий колір
21 квiтня, 11:23
Кукурудзу називають перспективнним компонентом для енергетики майбутнього
Кукурудза допоможе створити найбільш потужні батареї для електромобілів
16 квiтня, 15:05
Британські вчені навчились вирощувати зуби
Вчені вперше виростили зуби людини у лабораторії
15 квiтня, 09:36
Останки «скам'янілих солдатів» і космічний корабель нібито перевезли на секретну науково-дослідну базу під Москвою
ЦРУ розсекретило звіт про напад інопланетян на радянських військових
13 квiтня, 18:57
У Китаї розробили робота, керованого думками
У Китаї розроблено пристрій, який дозволяє керувати роботами силою думки
11 квiтня, 16:52
Джордж Мартін і його відроджений персонаж
Лютововк воскрес? Що не так з науковою сенсацією, яка потрясла світ Наука
10 квiтня, 22:00
Під час розкопок піраміди біля Мертвого моря волонтери знайшли фрагменти папірусу, із грецьким шрифтом
Біля Мертвого моря знайдено 2200-річну піраміду, наповнену монетами та зброєю
28 березня, 17:17

Соціум

У льодах Антарктиди утворилася діра розміром зі Швейцарію: чим це небезпечно
У льодах Антарктиди утворилася діра розміром зі Швейцарію: чим це небезпечно
Водієві, який в’їхав у натовп людей у Ванкувері, висунули звинувачення у вбивстві
Водієві, який в’їхав у натовп людей у Ванкувері, висунули звинувачення у вбивстві
Стало відомо, куди пожертвував свої гроші Папа Франциск перед смертю
Стало відомо, куди пожертвував свої гроші Папа Франциск перед смертю
Трамп хоче, щоб наступним Папою Римським став американець – Bild
Трамп хоче, щоб наступним Папою Римським став американець – Bild
Тисячі людей прийшли до гробниці папи Франциска в Римі
Тисячі людей прийшли до гробниці папи Франциска в Римі
У США затримано грабіжника, який вкрав у міністерки внутрішніх справ сумку Gucci
У США затримано грабіжника, який вкрав у міністерки внутрішніх справ сумку Gucci

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Лишився без рук та ніг. Російський чемпіон світу з карате повернувся з України (фото)
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 квітня: ситуація на фронті
141K
«Ситуація погіршується». Терорист Гіркін з-за грат спрогнозував хід війни
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 квітня 2025
64K
Кремль зробив заяву про мирну угоду з Україною
21K
Колишній працівник ТЦК назвав найстрашнішу роботу, якої уникали його колеги

Новини

28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квiтня, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua