У льодах Антарктиди утворилася діра розміром зі Швейцарію: чим це небезпечно

Розлом Maud Rise виник внаслідок серії потужних штормів, атмосферних річок і ефекту, який відомий як транспорт Екмана

Вчені зафіксували в Антарктиді порушення балансу між шарами солоної та прісної води в океані

Вчені на супутникових знімках помітили величезний розлом на Антарктичному морському льоду, розміром зі Швейцарію. Він отримав назву Maud Rise. Про це інформує «Главком» з посиланням на видання Earth.

Зазначається, що вчені з Nasa та Університету Саутгемптона дізналися чому з'явився такий величезний отвір. Задля цього науковцям довелося почекати, коли лід знову замерзне. Після чого вчені встановили, що через цей розлом океан випускає тепло і гази. В Антарктиді такі отвори утворюються, коли порушується баланс між шарами солоної та прісної води в океані.

Науковці дійшли висновку, що розлом Maud Rise виник внаслідок серії потужних штормів, атмосферних річок і ефекту, який відомий як транспорт Екмана.

Більше того, відповідні явища мають значення не тільки для Антарктики, а й усієї Землі. Такі «ополонки» змінюють циркуляцію води, перенесення тепла і впливають на утворення щільних, багатих на кисень вод. Більше того, повторне виникнення «ополонок» пов'язане зі змінами клімату.

Вчені заявили, що з 2016 року, вперше з 1970-х років, фіксується негативна тенденція стану антарктичного морського льоду.

Нагадаємо, раніше вчені спрогнозували рік, що ввійде до трійки найспекотніших в історії.