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    У світі

    У Таджикистані почалися вибори президента

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    У Таджикистані почалися вибори президента

    На пост глави держави претендують п'ять кандидатів

    У неділю в Таджикистані почалося голосування на президентських виборах.

    О 06:00 за місцевим часом (04:00 за київським часом) по всій країні відкрилися 3 375 ділянок, передає  ЦВК країни.

    Голосування закінчиться о 20:00 (18.00 за київським часом).

    На пост глави держави претендують п'ять кандидатів. Серед них є чинний президент Емомалі Рахмон, який був висунутий Федерацією незалежних профспілок, Союзом молоді та Народної демократичної партією Таджикистану.

    Також у виборах беруть участь Абдухалім Гаффорзода від соціалістів, Рустам Рахматзода від Партії економічних реформ Таджикистану, Міродж Абдуллоев від комуністів і Рустам Латіфзода від аграріїв.

    Для голосування за кордоном будуть працювати 39 виборчих дільниць в 29 країнах.

    ЦВК вибори партії
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