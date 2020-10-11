У Таджикистані почалися вибори президента
На пост глави держави претендують п'ять кандидатів
У неділю в Таджикистані почалося голосування на президентських виборах.
О 06:00 за місцевим часом (04:00 за київським часом) по всій країні відкрилися 3 375 ділянок, передає ЦВК країни.
Голосування закінчиться о 20:00 (18.00 за київським часом).
На пост глави держави претендують п'ять кандидатів. Серед них є чинний президент Емомалі Рахмон, який був висунутий Федерацією незалежних профспілок, Союзом молоді та Народної демократичної партією Таджикистану.
Також у виборах беруть участь Абдухалім Гаффорзода від соціалістів, Рустам Рахматзода від Партії економічних реформ Таджикистану, Міродж Абдуллоев від комуністів і Рустам Латіфзода від аграріїв.
Для голосування за кордоном будуть працювати 39 виборчих дільниць в 29 країнах.