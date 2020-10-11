У Таджикистані почалися вибори президента



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На пост глави держави претендують п'ять кандидатів

У неділю в Таджикистані почалося голосування на президентських виборах.

О 06:00 за місцевим часом (04:00 за київським часом) по всій країні відкрилися 3 375 ділянок, передає ЦВК країни.

Голосування закінчиться о 20:00 (18.00 за київським часом).

На пост глави держави претендують п'ять кандидатів. Серед них є чинний президент Емомалі Рахмон, який був висунутий Федерацією незалежних профспілок, Союзом молоді та Народної демократичної партією Таджикистану.

Також у виборах беруть участь Абдухалім Гаффорзода від соціалістів, Рустам Рахматзода від Партії економічних реформ Таджикистану, Міродж Абдуллоев від комуністів і Рустам Латіфзода від аграріїв.

Для голосування за кордоном будуть працювати 39 виборчих дільниць в 29 країнах.