У Курганській області вирують вогняні смерчі

Регіон накритий димом: люди евакуюються з селищ

Вогняні смерчі атакували Курганську область. Регіон накритий димом: люди евакуюються з селищ поряд із пожежами, повідомляють російські ЗМІ.

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Правоохоронці перекривають траси та дороги, енергетики повідомляють про відключення електрики.

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Вітер приніс дим і в сам Курган – мешканцям радять не відчиняти вікна та пити більше води.

Нагадаємо, Москву 7 травня огорнув чорний густий дим. У російській столиці трапилася чергова пожежа.

Раніше внаслідок пожежі на складах із порохом у селищі Первомайський Свердловської області РФ два склади знищені вогнем. Ще трьох складів, у яких зберігався тротил, полум'я не дісталося.

До слова, у Росії тривають масштабні пожежі на Уралі та в Сибіру.

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Як повідомлялося, 4 травня у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі.