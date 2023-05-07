У Курганській області вирують вогняні смерчі
Регіон накритий димом: люди евакуюються з селищ
Вогняні смерчі атакували Курганську область. Регіон накритий димом: люди евакуюються з селищ поряд із пожежами, повідомляють російські ЗМІ.
Правоохоронці перекривають траси та дороги, енергетики повідомляють про відключення електрики.
Вітер приніс дим і в сам Курган – мешканцям радять не відчиняти вікна та пити більше води.
Нагадаємо, Москву 7 травня огорнув чорний густий дим. У російській столиці трапилася чергова пожежа.
Раніше внаслідок пожежі на складах із порохом у селищі Первомайський Свердловської області РФ два склади знищені вогнем. Ще трьох складів, у яких зберігався тротил, полум'я не дісталося.
До слова, у Росії тривають масштабні пожежі на Уралі та в Сибіру.
Як повідомлялося, 4 травня у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі.
Коментарі — 0