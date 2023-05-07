Москву огорнув густий чорний дим: що горить цього разу
Інцидент стався на будівництві житлового кварталу «Нове Очаково»
Москву огорнув чорний густий дим. У російській столиці трапилася чергова пожежа.
Інцидент стався на будівництві житлового кварталу «Нове Очаково», інформують російські ЗМІ.
За попередніми даними, спалахнуло сміття та будівельні матеріали.
Нагадаємо, унаслідок пожежі на складах із порохом у селищі Первомайський Свердловської області РФ два склади знищені вогнем. Ще трьох складів, у яких зберігався тротил, полум'я не дісталося.
До слова, у Росії тривають масштабні пожежі на Уралі та в Сибіру.
Як повідомлялося, 4 травня у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі.
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