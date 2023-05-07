Москву огорнув густий чорний дим: що горить цього разу

На будівництві спалахнуло сміття та будівельні матеріали

Інцидент стався на будівництві житлового кварталу «Нове Очаково»

Москву огорнув чорний густий дим. У російській столиці трапилася чергова пожежа.

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Інцидент стався на будівництві житлового кварталу «Нове Очаково», інформують російські ЗМІ.

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За попередніми даними, спалахнуло сміття та будівельні матеріали.

Нагадаємо, унаслідок пожежі на складах із порохом у селищі Первомайський Свердловської області РФ два склади знищені вогнем. Ще трьох складів, у яких зберігався тротил, полум'я не дісталося.

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До слова, у Росії тривають масштабні пожежі на Уралі та в Сибіру.

Як повідомлялося, 4 травня у Москві сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі.