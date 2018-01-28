  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Тегерані закрили аеропорти й школи через снігопади

    Сотні машин заблоковані на дорогах
    У столиці Ірану Тегерані закрили аеропорти й школи через снігопади. Також школи закриті в декількох інших частинах країни. Сотні машин заблоковані на дорогах. Для допомоги автомобілістам мобілізовані сотні груп Червоного Півмісяця. Крім того, державний телеканал Press TV повідомив, що залізничне сполучення між Тегераном і містом Машхад на
    • Сьогодні, 18:59
    • Розсилка

    Сотні машин заблоковані на дорогах

    У столиці Ірану Тегерані закрили аеропорти й школи через снігопади. Також школи закриті в декількох інших частинах країни.

    Сотні машин заблоковані на дорогах. Для допомоги автомобілістам мобілізовані сотні груп Червоного Півмісяця.

    Крім того, державний телеканал Press TV повідомив, що залізничне сполучення між Тегераном і містом Машхад на північному сході країни також призупинили.

    У Червоному Півмісяці заявили, що 6,6 тисячі людей доставили до пунктів тимчасового розміщення.

    За повідомленнями місцевих ЗМІ, велика кількість дротів електромереж і автомобілів пошкоджені через падіння дерев.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    стихійні лиха Іран школи аеропорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ