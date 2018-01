У Тегерані закрили аеропорти й школи через снігопади

Сотні машин заблоковані на дорогах

У столиці Ірану Тегерані закрили аеропорти й школи через снігопади. Також школи закриті в декількох інших частинах країни.

Сотні машин заблоковані на дорогах. Для допомоги автомобілістам мобілізовані сотні груп Червоного Півмісяця.

Крім того, державний телеканал Press TV повідомив, що залізничне сполучення між Тегераном і містом Машхад на північному сході країни також призупинили.

ME Analysts (never been to Iran) - Iran ... Iranian regime ... oppression ... women ... Iran ... extremism ... Iran



Iranians mid Tehran be like - Yay snow pic.twitter.com/JhixGNxDV4