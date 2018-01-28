У Тегерані закрили аеропорти й школи через снігопади
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Сотні машин заблоковані на дорогах
У столиці Ірану Тегерані закрили аеропорти й школи через снігопади. Також школи закриті в декількох інших частинах країни.
Сотні машин заблоковані на дорогах. Для допомоги автомобілістам мобілізовані сотні груп Червоного Півмісяця.
Крім того, державний телеканал Press TV повідомив, що залізничне сполучення між Тегераном і містом Машхад на північному сході країни також призупинили.
Ain't it beautiful?? #Tehran #Snow pic.twitter.com/zzdYbXaRHJ— Amir Daftari (@AmirCNN) January 28, 2018
الثلوج بمطار طهران اليوم #إيران— mohammed albaloushi (@309mohammed) January 28, 2018
عبر : فرونت_باج
#Tehran#Iran pic.twitter.com/zqfnFEt8dw
ME Analysts (never been to Iran) - Iran ... Iranian regime ... oppression ... women ... Iran ... extremism ... Iran— بتولٌ (@batoolAzra) January 28, 2018
Iranians mid Tehran be like - Yay snow pic.twitter.com/JhixGNxDV4
У Червоному Півмісяці заявили, що 6,6 тисячі людей доставили до пунктів тимчасового розміщення.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, велика кількість дротів електромереж і автомобілів пошкоджені через падіння дерев.
Джерело: Радіо Свобода