У Тегерані закрили аеропорти й школи через снігопади

Сотні машин заблоковані на дорогах

У столиці Ірану Тегерані закрили аеропорти й школи через снігопади. Також школи закриті в декількох інших частинах країни. Сотні машин заблоковані на дорогах. Для допомоги автомобілістам мобілізовані сотні груп Червоного Півмісяця. Крім того, державний телеканал Press TV повідомив, що залізничне сполучення між Тегераном і містом Машхад на