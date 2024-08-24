Текст Гімну передавали факсом, а мелодію – телефоном. Дипломат розказав про візити Кравчука на зорі Незалежності

Керівник президентської служби протоколу розповів, як Україна у 1990-ті починала свою дипломатичну і міжнародну діяльність

У перші роки незалежності України, коли президент Леонід Кравчук здійснював візити за кордон, передова група возила запис Гімну країни на аудіокасетах, а текст передавала факсом. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів перший керівник президентської служби протоколу Георгій Чернявський.

«Коли відбувалися візити нашого президента за кордон, то передова група обов’язково везла з собою партитуру Гімну та зразок українського прапора – щоб приймаюча сторона коректно уявляла колористику нашого прапора», – зазначає Чернявський.

Дипломат розповідає, що зазвичай на зустрічі возили запис Гімну на аудіокасетах. «Щодо гімну, то в перші роки незалежності передова група возила запис на аудіокасетах. Але ж траплялися такі ситуації, коли президенти терміново домовлялися про візит, тож доводилося надсилати текст гімну факсом», – наголосив дипломат.

За словами Чернявського, факсові апарати в ті роки були рідкістю у державних установах. Він розповів, що у службу протоколу перший факс подарував відомий меценат Богдан Гаврилишин (громадянин Канади українського походження, економіст, громадський діяч, у перші роки незалежності заснував фонд свого імені, який прицільно допомагав Україні, зокрема, і в питаннях побудови державних інституцій, помер у 2016 році – «Главком»).

«Це був величезний, не розрахований на українські мережі зв’язку апарат, він часто заїдав», – зазначив дипломат.

Чернявський пригадав, що через факс ставалися курйозні ситуації: «Пам’ятаю кумедну ситуацію. Треба було негайно надіслати текст у Баку, а факс не проходить. Наші дівчата скаржаться: Георгію Володимировичу, рулон факсового паперу витратили, а відповіді немає. За кілька хвилин – дзвінок з першої приймальні президента Азербайджану. «Слухайте, – кажуть, – ми знаємо, що не вмерла Україна. Ви текст гімну надішліть!». Виявилося, що факс видав їм десятки порожніх сторінок, на кожній з яких відобразився тільки один рядок, перший – «Ще не вмерла України…»».

Також дипломат розповів, що ще одна кумедна ситуація була пов'язана з азербайджанською стороною, їхнім державним гімном.

«В Азербайджані затвердили новий гімн за кілька днів до візиту Гейдара Алієва до Києва. Текст нам надіслали, але як передати мелодію?… Телефонує мені по лінії спецзв’язку композитор та співак Полад Бюль-Бюль Огли, він на той час очолював Міністерство культури, каже запально: «Давай я тобі наспіваю мелодію нашого нового гімну». «Ні, – кажу, – мені наспівувати не треба. Зараз знайду диригента оркестру Почесної варти – йому наспіваєш». Ось так і вийшли з ситуації. Потім, під час візиту, коли наш оркестр відіграв гімн Азербайджану, Полад підбіг до диригента і розцілував його – так йому сподобалося виконання», – зауважив Чернявський.

Дипломат додав, що Леонід Кравчук за свою президентську каденцію здійснив низку візитів – у Китай, Монголію, Канаду, США, Туніс, у країни СНД.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Мауно Койвісто першим прибув у незалежну Україну з офіційним візитом. Це відбулося у травні 1992 року, коли була перша церемонія вручення вірчих грамот від посла Фінляндії. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів перший керівник президентської служби протоколу Георгій Чернявський.