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У Тульській області БпЛА вдарили по підприємству хімічної промисловості «Азот»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Тульській області БпЛА вдарили по підприємству хімічної промисловості «Азот»
У Тульській області палає підприємство хімічної промисловості
фото: соціальні мережі

Завод вже потрапляв під атаку дронів, зокрема, остання атака сталась 24 травня

У ніч на 8 червня у Новомосковську у Тульській області пролунало не менше 5 вибухів. Росіяни пишуть про удар БпЛА по підприємству хімічної промисловості «Азот». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Пропагандисти повідомляють, що дрони атакували Новомосковськ Тульської області. Місцеві жителі чули звуки вибухів. Кажуть, що працює ППО.

Пізніше «яскраві спалахи» побачили також росіяни з Кам'янецького селища та жителі Донського району. Тим часом у Калузі запровадили план «Килим».

Варто зазначити, що завод вже потрапляв під атаку дронів, зокрема, остання атака сталась 24 травня – тоді удари призвели до викиду кислоти в навколишнє середовище.

Раніше ми писали, що Сили оборони України атакували низку об’єктів військової інфраструктури на території Росії: було уражено аеродроми російської військової авіації «Енгельс» і «Дягілєво». Про це інформує «Главком».

За даними Генштабу, на «Енгельсі» в Саратовській області скупчувалася авіація росіян, яка залишилася після операції Служби безпеки України «Павутина».

А з «Дягілєво», що в Рязанській області, злітають стратегічні бомбардувальники росіян. Також там базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовували для забезпечення ракетних ударів по території України. Результати влучання ще уточнюють, але в районі аеродрому фіксували пожежу.

Також у Саратовській області українські військові влучили у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами. Там почалася масштабна пожежа, яку не можуть загасити.

Також у Брянську у Росії пролунали сильні вибухи біля місцевого аеродрому та розгорілася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали. Як розповіли місцеві жителі, кілька сильних вибухів пролунали близько 23:30. Після них, за словами очевидців, біля аеродрому почалося загоряння.

Теги: пожежа завод росія безпілотник

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