Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Туреччині стався ще один землетрус

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
У Туреччині стався ще один землетрус
фото ілюстративне

Поштовхи магнітудою 5,1 зафіксовані біля району Арсуз в Хатаї

Епіцентром землетрусу стало Середземне море. Поштовхи, які зафіксовані на відстані 6 км від Арсуза, сталися на глибині 9,26 кілометра. Про це повідомляє видання Anadolu Agency

Журналістам губернатор Хатая Рахмі Доган розповів, що влада не отримала жодного повідомлення після землетрусу. «Не було повідомлень про негативні події, включаючи пошкоджені будівлі. Наші команди продовжують моніторити ситуацію», – додав чиновник.

Нагадаємо, що в результаті серії потужних землетрусів, яка сталася 6 лютого, загинуло 35 418 осіб у Туреччині та  понад 5 800 осіб – у Сирії. Ці дані не остаточні, адже рятувальні роботи та роботи з ліквідації наслідків стихії тривають. «Ми зіткнулися з одним із найбільших стихійних лих не лише в нашій країні, але й в історії людства», — заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. 

Теги: Туреччина землетрус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Пропаганда «знайшла» докази «нацизму» у назві бригади ЗСУ
Пропаганда «знайшла» докази «нацизму» у назві бригади ЗСУ
Життя перемагає: у зоні землетрусів у Туреччині народилося 4,6 тисяч немовлят
Життя перемагає: у зоні землетрусів у Туреччині народилося 4,6 тисяч немовлят
Відомий німецький філософ закликає світ до компромісів із Путіним
Відомий німецький філософ закликає світ до компромісів із Путіним
Росіяни специфічним способом підтримали армію (відео)
Росіяни специфічним способом підтримали армію (відео)
В Антарктиді тане льодовик Судного дня: чим це загрожує
В Антарктиді тане льодовик Судного дня: чим це загрожує
Дитячий омбудсмен похвалилась Путіну, як викрала дитину з України
Дитячий омбудсмен похвалилась Путіну, як викрала дитину з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
59K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
50K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
40K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
27K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
17K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Вчора, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту