У Туреччині стався ще один землетрус

Поштовхи магнітудою 5,1 зафіксовані біля району Арсуз в Хатаї

Епіцентром землетрусу стало Середземне море. Поштовхи, які зафіксовані на відстані 6 км від Арсуза, сталися на глибині 9,26 кілометра. Про це повідомляє видання Anadolu Agency.

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Журналістам губернатор Хатая Рахмі Доган розповів, що влада не отримала жодного повідомлення після землетрусу. «Не було повідомлень про негативні події, включаючи пошкоджені будівлі. Наші команди продовжують моніторити ситуацію», – додав чиновник.

Нагадаємо, що в результаті серії потужних землетрусів, яка сталася 6 лютого, загинуло 35 418 осіб у Туреччині та понад 5 800 осіб – у Сирії. Ці дані не остаточні, адже рятувальні роботи та роботи з ліквідації наслідків стихії тривають. «Ми зіткнулися з одним із найбільших стихійних лих не лише в нашій країні, але й в історії людства», — заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.