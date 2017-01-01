У Туреччині тримають за ґратами чотирьох журналістів

Турецький суд залишив за ґратами чотирьох співробітників опозиційної газети Cumhuriyet, яких звинувачують у підтримці терористичних угруповань

Турецький суд у понеділок, 25 грудня, залишив під вартою щонайменше ще на два місяці чотирьох співробітників опозиційної газети Cumhuriyet. Головний редактор Мурат Сабунчу, видавець Акін Аталай, журналіст-рослідувач Ахмет Сік та бухгалтер Емре Іпер, які перебувають під арештом вже 14 місяців, залишаться у в’язниці до наступного слухання,



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Акція протесту проти ув'язнення співробітників Cumhuriyet

Турецький суд залишив за ґратами чотирьох співробітників опозиційної газети Cumhuriyet, яких звинувачують у підтримці терористичних угруповань

Турецький суд у понеділок, 25 грудня, залишив під вартою щонайменше ще на два місяці чотирьох співробітників опозиційної газети Cumhuriyet. Головний редактор Мурат Сабунчу, видавець Акін Аталай, журналіст-рослідувач Ахмет Сік та бухгалтер Емре Іпер, які перебувають під арештом вже 14 місяців, залишаться у в’язниці до наступного слухання, яке відбудеться 9 березня 2018 року, повідомляє агенція Reuters.

Їх звинувачують у підтримці угруповань, які вважаються терористичними в Туреччині, - «Робітничої партії Курдистану» (PПК), «Революційної народно-визвольної партії-фронту» та руху проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена. Співробітники газети відкидають ці звинувачення, а також вважають, що вони спровоковані критикою дій президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. У підтримці терористичних угруповань звинувачують сімнадцятьох співробітників газети, зазначає агентство AFP.

Під час засідання суддя наказав вивести з залу суду Ахмета Сіка через його виступ. Сік заявив, що вся справа є політичною. «Прийдуть дні, коли вас будуть судити, не забувайте про це. Сподіваюся, вас судитиме не такий суд, як цей», - заявив він, передає Cumhuriyet. Після цього головний редактор видання Мурат Сабунчу на знак протесту відмовився від звернення до суду.

У липні та вересні суд випустив з-під варти вісьмох співробітників Cumhuriyet, проте судовий розгляд триває. Декому з них загрожує до 43 років позбавлення волі у разі засудження.

Масові чистки здійснюються в Туреччині після невдалої спроби путчу, здійсненої влітку минулого року. За даними міністра юстиції країни Бекіра Боздага, за останній рік було заарештовано понад 50 тисяч осіб, ще більше восьми тисяч перебувають у розшуку.

Незалежна ініціатива з моніторингу медіа Platform 24 у середині липня повідомляла, що в Туреччині за ґратами утримують 166 журналістів. До невдалої спроби державного перевороту у в'язницях перебували 40 журналістів. Серед затриманих є і працівник німецької газети Die Welt Деніз Юджель. За даними правозахисників Amnesty International, зі 160 закритих після невдалого путчу ЗМІ відновити свою роботу змогли лише 24 мас-медіа.

Джерело: DW