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У Туреччині забудовник отримав рекордний термін довічних ув'язнень: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Туреччині забудовник отримав рекордний термін довічних ув'язнень: деталі
У Туреччині засудили Хасана Алпаргюна
фото: en.haberler.com

Алпаргюн отримав найсуворіший вирок серед усіх турецьких забудовників та підрядників, які були покарані після лютневого землетрусу 2023 року

У Туреччині забудовника Хасана Алпаргюна засудили до 62 довічних термінів ув'язнення, що сумарно складає 865 років позбавлення волі. Його будівля обвалилася під час землетрусу на початку 2023 року, забравши життя 96 людей. Про це інформує видання Haberler.

Алпаргюн отримав найсуворіший вирок серед усіх турецьких забудовників та підрядників, які були покарані після лютневого землетрусу 2023 року. Його звинуватили в «навмисному спричиненні загибелі та травмуванні людей».

Один зі знищених будинків землетрусом у Туреччині
Один зі знищених будинків землетрусом у Туреччині
фото: ЕРА

За даними видання, в житловому комплексі Alpargün Apartment, побудованому під його відповідальністю, загинули 96 осіб. Під час землетрусу Альпаргюн перебував на Кіпрі і намагався вивезти з Туреччини близько $2 млн.

Видання пише, що на суді забудовник стверджував, що перед будівництвом провів дослідження ґрунту і використовував лише якісні матеріали.

Зазначається, що у лютому 2023 року Туреччину та Сирію сколихнула серія потужних землетрусів, що стали одними з найсильніших за останні сто років. Внаслідок них загинуло понад 44 000 людей, а постраждалими стали щонайменше 13,5 мільйона.

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Теги: Туреччина смерть житло в'язниця інфраструктура землетрус

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