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У Підмосков'ї розбився літак Ан-2: екіпаж загинув

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Підмосков'ї розбився літак Ан-2: екіпаж загинув
Причини катастрофи літака Ан-2 у Росії встановлюються
фото з відкритих джерел

Літак розбився під час випробувального польоту

У Рузькому районі Московської області розбився літак Ан-2. Про це повідомляє пропагандистське видання РИА.

Зазначається, що літак розбився біля селища Ватуліне Рузького міського округу в районі аеродрому під час випробувального польоту. Екіпаж із двох людей, за попередніми даними, загинув.

На місці надзвичайної події працюють представник екстрених служб. Причини катастрофи встановлюються.

Нагадаємо, що 31 серпня у Росії зник гелікоптер Мі-8, який летів із селища Миколаївка на Камчатці у напрямку вулкана Вачкажець.

Згодом 1 вересня уламки гелікоптера було знайдено на сопці, на висоті 900 метрів. На борту перебували 22 особи – три члени екіпажу і 19 пасажирів. Усі вони загинули.

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Теги: смерть літак авіакатастрофа катастрофа росія

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