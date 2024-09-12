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Головний рабин України поховав прийомного сина, що загинув на фронті (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Головний рабин України поховав прийомного сина, що загинув на фронті (фото)
У травні цього року Антон пішов до лав Збройних Сил України. Востаннє він виходив на зв'язок з рабином 17 липня
фото: Ян Доброносов/Facebook

Прощання із полеглим захисником пройшло у Центральній синагозі Києва

Сьогодні, 12 вересня, у в Центральній синагозі Києва відбулося прощання з прийомним сином головного рабина України – Матітьягу (Антон) Самборським, який загинув на фронті захищаючи Україну. Фото з церемонії оприлюднив фотограф Ян Доброносов.

Головний рабин України поховав прийомного сина, що загинув на фронті (фото) фото 1

Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін висловив щирі співчуття головному рабину України Моше Реувену Асману.

«Щирі співчуття Головному рабину України Моше Реувену Асману та Ребетцен Ханні Асман. Загинув їхній прийомний син, боєць Збройних сил України Антон (Матіяху) Самборський», – написав Ложкін.

Головний рабин України поховав прийомного сина, що загинув на фронті (фото) фото 2

Як раніше повідомлялося, Антон виховувався в сім'ї рабина з 11 років. Йому дали єврейське ім'я Маттіяху (Мотія) на честь лідера Маккавейського повстання, яке відбулося 2200 років тому і призвело до незалежності Юдеї від елліністичної династії Селевкідів. Ці події лягли в основу одного з найбільш шанованих свят в єврейському світі – Хануки.

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У травні цього року Антон пішов до лав Збройних Сил України. Востаннє він виходив на зв'язок з рабином 17 липня. А 24 липня, після одного з боїв, прийшло повідомлення, що його син пропав безвісти.

Як стало відомо 3 вересня, захищаючи Україну, на війні загинув прийомний син головного рабина України Моше Реувена Асмана. Рабин повідомив, що прийомний син жив у його родині близько 10 років, а коли став дорослим, вирішив жити самостійно.

Останній раз головний рабин України спілкувався з сином 17 липня. А вже 24 липня під час бою він пропав безвісти. Його дружина отримала офіційний документ.

Теги: іудеї ЗСУ смерть війна

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