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Анталія запускає новий тип «все включено». Готелі здивували туристів неочікуваним бонусом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Анталія запускає новий тип «все включено». Готелі здивували туристів неочікуваним бонусом
Готелі Анталії запускають експеримент для туристів
фото із відкритих джерел

Деякі готелі Анталії можуть співпрацювати з міськими ресторанами та сплачувати витрати туристів у місті

Оригінальний розвиток може отримати формат «все включено» (all inclusive) у готелях у турецькій Анталії. Турецькі готелі анонсували новий тип цієї системи харчування, покликаний переконати туристів залишити готель та вибратися до міста. Готелі можуть співпрацювати з міськими ресторанами та сплачувати витрати туристів у місті. Про це пише Turizm Ajansı.

Про першу спробу такого «все включено» заявили власники готелю Sunprime C-Lounge в Аланії. Він заявив, що завдяки співпраці готелю Sunprime C-Lounge з рестораном Mini Mutfak, розташованим у центрі Аланії, гості готелю Sunprime C-Lounge, які відпочивають за системою «все включено», зможуть безкоштовно харчуватися в цьому ресторані. Для цього їм достатньо пред'явити отриманий від готелю ваучер на харчування, вартість якого буде сплачена готелем Sunprime C-Lounge.

Як пояснив член правління готелю Sunprime C-Lounge Шюкрю Цимрін, ініціатива висунута для отримання готелем сертифіката сталого туризму 1-го рівня. «Одним із найважливіших критеріїв отримання сертифікату є максимізація соціальних та економічних вигод для місцевої спільноти та мінімізація негативних наслідків», – пояснив він.

У Sunprime C-Lounge задали собі питання про те, як продовжувати обслуговувати гостей, що залишають готель, як дозволити більшій кількості туристів познайомитися з  регіоном, як підтримати майстрів і спонукати туристів відправитися в саме серце Аланії, насолодитися місцевими смаками та зробити свій внесок в економіку  міста.

За його словами, така співпраця впроваджена з метою підтримки місцевого бізнесу, і вона «створює безпрограшну модель як для наших гостей, так і для економіки Аланії». Відповідно до проєкту, туристи зможуть вибрати один із трьох видів меню до 20.00 вечора в ресторані Mini Mutfak, який пропонує туристам «різні зразки анатолійської кухні».

Готельєри додали, що цією пропозицією все не обмежиться. «У літній сезон 2025 року ми плануємо увійти з більш ніж одним партнерським бізнесом. Ми сподіваємося, що наш проєкт буде реалізований як успішна модель іншими нашими підприємствами, і ми зможемо максимізувати соціальний зиск. Нашим головним пріоритетом є забезпечення того, щоб висока задоволеність гостей, якої ми досягли на нашому об'єкті, зберігалася і за межами об'єкта, а також, щоб наші гості були задоволені варіантами, які пропонуємо або рекомендуємо їм за межами об'єкта».

Нагадаємо, представники турецької індустрії туризму знову пропонують переглянути популярний серед іноземців формат «все включено» (all inclusive) у готелях. На їхню думку, слід змінити варіанти вибору окремих послуг, наприклад, відмовитись від надання алкоголю за такою схемою.

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Теги: туризм Туреччина харчування готель

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