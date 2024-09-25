Ердоган у Нью-Йорку зустрівся із вірменським прем’єром Пашиняном: про що говорили

Туреччина виступає посередником у встановленні миру між Вірменією та Азербайджаном

У Нью-Йорку турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся із прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Обговорили врегулювання вірмено-турецьких відносин та посередництво Туреччини у конфлікті Єревану та баку. Про це в соцмережі Х повідомило видання T.C. İletişim Başkanlığı.

В ході зустрічі турецький лідер зазначив, що підтримує встановлення постійного миру між країнами та підкреслив, що досягнуто значного прогресу в нормалізації відносин між Туреччиною та Вірменією.

Представники Туреччини зустрілись із вірменською делегацією Фото: x.com/iletisim

Нагадаємо, що відносини Туреччини, Вірменії та Азербайджану між собою є досить складними та конфліктними, так склалось історично.

Туреччина та Вірменія мають важку спільну історію в основному через геноцид колись значної вірменської меншини Туреччини в 1915 році. Вірменія також історично більше потрапляла у сферу впливу Росії на Кавказі, а Азербайджан підтримував тісніші зв’язки з Туреччиною.

Хоча Анкара визнала Вірменію після проголошення нею незалежності у 1991 році, з 1993-го спільний кордон двох країн був закритий – тоді Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу.

Однак у лютому 2023-го через землетрус Вірменія і Туреччина привідкрили кордон на КПП, що був «заморожений» вже 35 років.

Того ж року прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що прагне налагодити відносини з Туреччиною.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії офіційно визнав Карабах територією Азербайджану.

До слова, минулого тижня стало відомо, що Єреван заморозив свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Також стало відомо, що Вірменія запропонувала Азербайджану укласти мирну угоду. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу у парламенті.