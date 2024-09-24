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У Японії стався землетрус магнітудою 5,9: він спричинив цунамі на островах

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Японії стався землетрус магнітудою 5,9: він спричинив цунамі на островах
Офіційний представник Японського метеорологічного агентства виступає під час прес-конференції в Токіо після спостереження цунамі на острові Хатідзьо
фото: Kyodo News via AP

Землетрус стався під водою поблизу безлюдного острова Торісіма

У вівторок віддалені японські острови Ідзу, розташовані на південь від Токіо, зазнали невеликого цунамі після землетрусу магнітудою 5,9. Про це повідомляє Reuters.

За даними Японського метеорологічного агентства, цунамі висотою 50 см досягло острова Хачіджо приблизно через 40 хвилин після землетрусу.

Громадський японський мовник NHK повідомив, що наразі немає підтверджень про пошкодження від цунамі або землетрусу. Раніше метеорологічне агентство попередило мешканців островів Ідзу та Огасавара про можливість цунамі висотою до 1 метра, яке може вдарити по узбережжю.

Землетрус стався під водою поблизу безлюдного острова Торісіма, приблизно за 600 км на південь від Токіо. Агентство додало, що після цього не було зафіксовано значних повторних поштовхів.

Метеорологічне агентство попередило жителів островів Ізу та Огасавара про необхідність підготуватися до цунамі, яке може досягти 1 м уздовж узбережжя
Метеорологічне агентство попередило жителів островів Ізу та Огасавара про необхідність підготуватися до цунамі, яке може досягти 1 м уздовж узбережжя
фот: Japan Meteorological Agency pic

Острови Ідзу та ще віддаленіші острови Огасавара включають близько десятка населених островів із загальною чисельністю населення близько 24 тис. людей.

Нагадаємо, у серпні прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда в п'ятницю скасував свою заплановану чотириденну поїздку до Казахстану, Узбекистану та Монголії, оскільки Японія посилила готовність до стихійних лих на тлі підвищених ризиків потужного землетрусу на величезній території вздовж узбережжя Тихого океану.

Цього року землетрус магнітудою 6,6 балів стався пізно ввечері в середу на заході Японії в регіоні Сікоку. 

До слова, Румунію сколихнув землетрус, який відчула навіть Україна. За даними румунського Інституту фізики Землі, землетрус став найсильнішим із початку 2024 року, а глибина його підземних поштовхів становила 140 км. Румунські рятувальники закликали людей зберігати спокій з огляду на можливі повторні поштовхи.

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Теги: міністр Японія рятувальники землетрус цунамі населення

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