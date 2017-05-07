У Венеції пересохли водні канали – гондольєри сидять без роботи

Гондоли стоять у калюжах

Рівень води у каналах Венеції знизився настільки, що ними неможливо плавати. Про це повідомляє видання Express. «Туристи, що прибули до Венеції, шоковані низьким рівнем води», - йдеться в повідомленні. Гондольєри сидять без роботи. Вода в каналах опустилася на 60 см нижче норми. Обміління каналів пов'язують із низькими