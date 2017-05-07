У Венеції пересохли водні канали – гондольєри сидять без роботи
- Сьогодні, 18:23
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Гондоли стоять у калюжах
Рівень води у каналах Венеції знизився настільки, що ними неможливо плавати. Про це повідомляє видання Express.
«Туристи, що прибули до Венеції, шоковані низьким рівнем води», - йдеться в повідомленні.
Гондольєри сидять без роботи. Вода в каналах опустилася на 60 см нижче норми.
Обміління каналів пов'язують із низькими приливами і відсутністю дощів.
Як зазначається, уже другий рік поспіль проблема зневоднення час від часу повторюється, хоча кілька разів на рік Венеція потерпає від сильних повеней.