  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Венеції пересохли водні канали – гондольєри сидять без роботи

    Гондоли стоять у калюжах
    Рівень води у каналах Венеції знизився настільки,  що ними неможливо плавати. Про це повідомляє видання Express. «Туристи, що прибули до Венеції, шоковані низьким рівнем води», - йдеться в повідомленні. Гондольєри сидять без роботи. Вода в каналах опустилася на 60 см нижче норми. Обміління каналів пов'язують із низькими
    • Сьогодні, 18:23
    • Розсилка

    Гондоли стоять у калюжах

    Рівень води у каналах Венеції знизився настільки,  що ними неможливо плавати. Про це повідомляє видання Express.

    «Туристи, що прибули до Венеції, шоковані низьким рівнем води», - йдеться в повідомленні.

    Гондольєри сидять без роботи. Вода в каналах опустилася на 60 см нижче норми.

    Обміління каналів пов'язують із низькими приливами і відсутністю дощів.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Венеції пересохли водні канали – гондольєри сидять без роботи
    У Венеції пересохли водні канали – гондольєри сидять без роботи
    У Венеції пересохли водні канали – гондольєри сидять без роботи
    У Венеції пересохли водні канали – гондольєри сидять без роботи
    У Венеції пересохли водні канали – гондольєри сидять без роботи
    У Венеції пересохли водні канали – гондольєри сидять без роботи
    У Венеції пересохли водні канали – гондольєри сидять без роботи

    Як зазначається, уже другий рік поспіль проблема зневоднення час від часу повторюється, хоча кілька разів на рік Венеція потерпає від сильних повеней.

    Читайте також
    Європа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ