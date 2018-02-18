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    У Венесуелі літак впав на житловий будинок

    В результаті падіння літака одна людина загинула
    У венесуельському штаті Болівар, легкомоторний літак впав на житловий будинок, в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє прес-служба цивільної оборони Венесуели в Twitter. Літак авіакомпанії Tranaca розбився на вулиці Корони. INFORMACIÓN OFICIAL Lugar del accidente: Calle Caroní sector la Mariquita Casa 18,
    • Сьогодні, 19:49
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    Аварія літака у Венесуелі 18 лютого
    Фото: Protección Civil‏
    Аварія літака у Венесуелі 18 лютого

    В результаті падіння літака одна людина загинула

    У венесуельському штаті Болівар, легкомоторний літак впав на житловий будинок, в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє прес-служба цивільної оборони Венесуели в Twitter.

    Літак авіакомпанії Tranaca розбився на вулиці Корони.

    У свою чергу, видання Panorama повідомляє, що пілот літака, капітан Хосе Малаве, серйозно поранений, а його супутник Джонні Саллоум згорів всередині літака. У момент аварії в будинку перебувала жінка. Сусіди повідомили, що вона не постраждала.

    Нагадаємо, 18 лютого в Ірані розбився літак ATR 72, на борту якого було 60 пасажирів і шість членів екіпажу.

    Джерело: РБК-Україна

    літак Twitter
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