У Венесуелі літак впав на житловий будинок

В результаті падіння літака одна людина загинула

У венесуельському штаті Болівар, легкомоторний літак впав на житловий будинок, в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє прес-служба цивільної оборони Венесуели в Twitter. Літак авіакомпанії Tranaca розбився на вулиці Корони. INFORMACIÓN OFICIAL Lugar del accidente: Calle Caroní sector la Mariquita Casa 18,



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Фото: Protección Civil‏ Аварія літака у Венесуелі 18 лютого

В результаті падіння літака одна людина загинула

У венесуельському штаті Болівар, легкомоторний літак впав на житловий будинок, в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє прес-служба цивільної оборони Венесуели в Twitter.

Літак авіакомпанії Tranaca розбився на вулиці Корони.

INFORMACIÓN OFICIAL Lugar del accidente: Calle Caroní sector la Mariquita Casa 18, Parroquia Vista Hermosa Municipio Heres Edo Bolívar. pic.twitter.com/lmtlz4I3Ji — Protección Civil (@PCivil_Ve) February 18, 2018

У свою чергу, видання Panorama повідомляє, що пілот літака, капітан Хосе Малаве, серйозно поранений, а його супутник Джонні Саллоум згорів всередині літака. У момент аварії в будинку перебувала жінка. Сусіди повідомили, що вона не постраждала.

Нагадаємо, 18 лютого в Ірані розбився літак ATR 72, на борту якого було 60 пасажирів і шість членів екіпажу.

Джерело: РБК-Україна