Правляча партія Вірменії не буде висувати кандидата в прем’єри

Голосування за кандидатури прем’єра мають відбутися в парламенті країни 1 травня

Фракція владної Республіканської партії Вірменії (РПА) не буде висувати кандидата в прем’єр-міністри, голосування за призначення якого має відбутися в парламенті країни 1 травня. Про це 28 квітня заявив речник РПА Едуард Шармазанов. На 1 травня вірменська опозиція скликає в Єревані масові протести. Опозиційний лідер Нікол Пашинян 28 квітня



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Нікол Пашинян

Голосування за кандидатури прем’єра мають відбутися в парламенті країни 1 травня

Фракція владної Республіканської партії Вірменії (РПА) не буде висувати кандидата в прем’єр-міністри, голосування за призначення якого має відбутися в парламенті країни 1 травня. Про це 28 квітня заявив речник РПА Едуард Шармазанов.

На 1 травня вірменська опозиція скликає в Єревані масові протести. Опозиційний лідер Нікол Пашинян 28 квітня закликав вірмен вийти на «мирну акцію непокори» у наступні три дні і «заповнити вулиці й площі Єревана» 1 травня, коли відбуватиметься голосування у Національних зборах.

28 квітня Пашинян разом зі своїми прихильниками вирушили у третє за величиною місто Вірменії Ванадзор, щоб провести там мітинг і гарантувати собі більшу підтримку людей.

До цього Пашинян відкинув будь-який компроміс із владною Республіканською партією і заявляв, що він є єдиним законним кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Президент Вірменії Армен Сарґсян припускав, що парламент може призначити нові вибори.

Раніше прес-секретар глави уряду Вірменії Арам Араратян заявив, що пропозиція лідера протестного руху, депутата парламенту Нікола Пашиняна провести переговори з в.о. прем'єра Кареном Карапетяном не представляє інтересу.