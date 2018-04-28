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    Правляча партія Вірменії не буде висувати кандидата в прем’єри

    Голосування за кандидатури прем’єра мають відбутися в парламенті країни 1 травня
    Фракція владної Республіканської партії Вірменії (РПА) не буде висувати кандидата в прем’єр-міністри, голосування за призначення якого має відбутися в парламенті країни 1 травня. Про це 28 квітня заявив речник РПА Едуард Шармазанов. На 1 травня вірменська опозиція скликає в Єревані масові протести. Опозиційний лідер Нікол Пашинян 28 квітня
    • Вчора, 19:15
    • Розсилка
    Нікол Пашинян
    Нікол Пашинян

    Голосування за кандидатури прем’єра мають відбутися в парламенті країни 1 травня

    Фракція владної Республіканської партії Вірменії (РПА) не буде висувати кандидата в прем’єр-міністри, голосування за призначення якого має відбутися в парламенті країни 1 травня. Про це 28 квітня заявив речник РПА Едуард Шармазанов.

    На 1 травня вірменська опозиція скликає в Єревані масові протести. Опозиційний лідер Нікол Пашинян 28 квітня закликав вірмен вийти на «мирну акцію непокори» у наступні три дні і «заповнити вулиці й площі Єревана» 1 травня, коли відбуватиметься голосування у Національних зборах.

    28 квітня Пашинян разом зі своїми прихильниками вирушили у третє за величиною місто Вірменії Ванадзор, щоб провести там мітинг і гарантувати собі більшу підтримку людей.

    До цього Пашинян відкинув будь-який компроміс із владною Республіканською партією і заявляв, що він є єдиним законним кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

    Президент Вірменії Армен Сарґсян припускав, що парламент може призначити нові вибори.

    Раніше прес-секретар глави уряду Вірменії Арам Араратян заявив, що пропозиція лідера протестного руху, депутата парламенту Нікола Пашиняна провести переговори з в.о. прем'єра Кареном Карапетяном не представляє інтересу.

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