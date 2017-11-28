У В'єтнамі засудили до 13 років найвищого екс-керівника Комуністичної партії

Подібні судові процеси — частина показової боротьби влади з корупцією, — ЗМІ

Члена Центрального комітету Комуністичної партії В'єтнаму засудили до 13 років в'язниці після найрезонанснішої судової тяганини за останні десятиліття. Колишній член політбюро Дінь Ла Танг був визнаний винним у неефективному економічному управлінні через втрати у державній нафтовій компанії PetroVietnam. Цей судовий процес — частина



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Фото: REUTERS Дінь Ла Танг — один з найвищих екс-посадовців, якого ув'язнили

Подібні судові процеси — частина показової боротьби влади з корупцією, — ЗМІ

Члена Центрального комітету Комуністичної партії В'єтнаму засудили до 13 років в'язниці після найрезонанснішої судової тяганини за останні десятиліття.

Колишній член політбюро Дінь Ла Танг був визнаний винним у неефективному економічному управлінні через втрати у державній нафтовій компанії PetroVietnam.

Цей судовий процес — частина показової боротьби влади з корупцією, у якій підозрюють високопосадовців енергетичного та банківського сектору.

Інший виконавчий директор компанії, Чинь Суан Тхань, отримав довічне ув'язнення.

Його справа привернула увагу міжнародної спільноти минулого року, коли міністерство закордонних справ Німеччини звинуватило В'єтнам у незаконному викраденні цього чоловіка з Берліна, де він просив про притулок.

Судові процеси розглядають як демонстрацію боротьби Комуністичної партії проти корупції.

Але кореспонденти кажуть, що це також може бути чисткою противників провідних партійних чиновників.

Минулого понеділка в Ханої засудили 20 людей, засідання суду були закриті для іноземних ЗМІ.

Підсудні отримали від трьох до дев'яти років умовно.

Після того як два роки тому на останньому з'їзді консервативна фракція Комуністичної партії здобула контроль над політичним бюро, розпочались переслідування чиновників, які, як вважають, стали надзвичайно заможними протягом десятирічного терміну перебуванні при владі у прем'єр-міністра Нгуєна Тана Зунга, якого повалили.

З того часу в'єтнамці спостерігають за видовищем, як колись недоторканні фігури плачуть і просять про помилування.

Партійне керівництво використовує судові засідання, які набули широкого розголосу, щоб звести нанівець будь-яку потенційну опозицію, яка близька до пана Зунга, та показати громадськості, що нинішні комуністи серйозно ставляться до подолання корупції, яка поширювалася під час швидкої економічної експансії В'єтнаму.

Джерело: ВВС Україна