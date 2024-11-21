Шанс на роботу для усіх іноземців: уряд Іспанії схвалив міграційну реформу

Іспанії потрібно близько 250 тис. зареєстрованих іноземних працівників на рік

Уряд Іспанії, який очолює коаліція лівих сил, схвалив реформу міграційної політики, спрямовану, як заявляє влада, на задоволення потреб на ринку праці. Про це пише Euronews.

Нові правила прискорюють процес легалізації мігрантів та нададуть додаткові трудові права. Протягом наступних трьох років близько 300 тис. нелегальних мігрантів щорічно отримуватимуть дозвіл на проживання та дозвіл на роботу.

«Постанова відкриває двері, які раніше були зачинені, у трьох областях: навчання, працевлаштування та родина. Три галузі, які ведуть до інклюзії, але з високими стандартами з погляду юридичних вимог та прав людини», – заявила міністр соцзабезпечення та міграції Ельма Саїз.

В уряді заявляють, що Іспанії потрібно близько 250 тис. зареєстрованих іноземних працівників на рік для підтримки добробуту держави.

Раніше, представляючи проєкт реформи, прем'єр-міністр Педро Санчес наголосив, що рівень народжуваності в Іспанії є одним із найнижчих у ЄС. За його словами, міграція – єдиний реалістичний засіб для досягнення зростання економіки та надання послуг старілому населенню. Він зазначив, що за останнє десятиліття 94% мігрантів прибули до Іспанії легально: 40% з країн Латинської Америки, 30% – з інших частин Європи та 20% – з Африки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що іспанська влада має намір проводити легалізацію до 300 тис. мігрантів на рік, щоб заповнити нестачу робочої сили в країні через старіння населення. Нові заходи влади передбачають спрощення процедур для надання іммігрантам дозволів на проживання та роботу, що сприятиме отриманню іноземною робочою силою гарантованих трудових прав.