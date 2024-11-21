Дональд Трамп може замахнутись на купівлю Гренландії – Bild

Ідея купівлі Гренландії виникла під час першого терміну президентства Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп все ще хоче купити Гренландію: його адміністрація проводить розмови про можливе придбання острова. Про це повідомляє Bild.

«Ймовірно, Гренландія знову стане проблемою для майбутнього президента США Дональда Трампа: його адміністрація пожвавила розмови про можливу покупку острова», – йдеться у статті.

Трамп мріє про таку грандіозну покупку з першого президентського терміну. Тоді він навіть публікував фото з узбережжя острова з відредагованою Баштою Трампа і підписав: «Обіцяю не робити цього з Гренландією!»

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Острів перебуває у складі Данії і на той момент, як заявляв сам Трамп, вони були союзниками США. Тому 47-му президенту Штатів не залишалося нічого, як мріяти про придбання Гренландії.

«У нас хороші союзники з Данією, ми захищаємо її. Коли виникла концепція, я сказав: Стратегічно це цікаво, і нам було б цікаво», – наголошував Трамп.

Географічно Гренландія розташована в Північній Америці. Здебільшого незалежний, найбільший острів у світі політично є частиною Данії. Площа: 2,166 млн квадратних кілометрів, що приблизно в шість разів перевищує площу Німеччини, 80% території постійно вкрито льодом, а острів має понад 44 тис. кілометрів берегової лінії. Проживає 56 тис. жителів. Має широку автономію в межах Данії з 1979 року; з 1985 року Гренландія більше не є частиною Європейського Союзу.

Ідею відклали після того, як у 2021 році посаду президента Сполучених Штатів обійняв Джо Байден, але зараз, з поверненням Трампа, покупка може стати реальністю. Проте данські депутати категорично проти продажу острова США. Один із них, Расмус Ярлов, навіть просив внести поправки до місцевої конституції, що забороняють продаж острова.

Конгресмен-республіканець Майк Коллінз із Джорджії 7 листопада опублікував макет виборчої карти, на якій показано Ґренландію та зону голосування за Республіканську партію. Підпис: «Проєкт 2029».

Данський депутат висловився проти цієї ідеї. Расмус Ярлов написав: «Незалежність Гренландії потребує схвалення парламенту Данії та внесення поправки до нашої конституції. Я можу вам гарантувати, що ми ні в якому разі не погодимося на незалежність, щоб ви могли купити Гренландію. Гарна фантазія, але забудьте».

Danish member of parlament here.



No.



Greenlandic independence requires approval by the Danish parlament and a change of our constitution. I can guarantee you that there is no way we would approve indepence so that you could buy Greenland.



Nice fantasy but forget it. — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) November 13, 2024

Зазначимо, що США вже кілька століть намагаються придбати Гренландію у свої володіння, адже перша ідея купівлі острова народилася ще 1867 року.

Раніше окружна прокуратура Мангеттена погодилася відкласти оголошення міри покарання майбутньому президенту США Дональду Трампу у справі про підкуп порнозірки.