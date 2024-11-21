Скільки міжконтинентальних ракет має РФ? Деталі від Defense Express

Росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах

Для накопичення ракетного арсеналу знадобилось понад 20 років роботи російського військово-промислового комплексу

Росія має 521 міжконтинентальну балістичну ракету у наземних та морських варіантах. Про це повідомляє Defense Express, наводячи дані станом на початок 2024 року.

Видання зауважує, що для накопичення такого арсеналу знадобилось понад 20 років роботи російського військово-промислового комплексу.

Дані про ядерний та ракетний арсенал РФ станом на початок 2024 року фото: Atomic Scientists

Скільки міжконтинентальних ракет має РФ?

34 ракет типу РС-20 «Воевода»,

60 ракет типу РС-12М «Тополь-М»,

18 ракет типу РС-12М1 «Тополь-М»,

180 ракет типу РС-24 «Ярс» у шахтному варіанті та 24 в мобільному варіанті,

невідома кількість «Сармат»,

близько восьми ракет «Авангард».

«Якщо говорити про морську складову, то Росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах. Із них 112 одиниць – це РСМ-56 (або ж Р-30) «Булава», розгортання якої стартувало в 2012 році, та 80 одиниць – це РСМ-54 «Синева», розгортання якої стартувало в 2007 році», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 листопада, окупанти вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубіж».

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує Україну, як полігон. Він підтвердив, що сьогодні окупанти завдали удару новою ракетою.

❗️"Путін використовує Україну як полігон", - президент Зеленський прокоментував російський удар балістичною ракетою по Дніпру pic.twitter.com/0lSkeMm6KS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 21, 2024

Як повідомлялося, точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс».