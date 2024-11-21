Скільки міжконтинентальних ракет має РФ? Деталі від Defense Express
Для накопичення ракетного арсеналу знадобилось понад 20 років роботи російського військово-промислового комплексу
Росія має 521 міжконтинентальну балістичну ракету у наземних та морських варіантах. Про це повідомляє Defense Express, наводячи дані станом на початок 2024 року.
Видання зауважує, що для накопичення такого арсеналу знадобилось понад 20 років роботи російського військово-промислового комплексу.
Скільки міжконтинентальних ракет має РФ?
- 34 ракет типу РС-20 «Воевода»,
- 60 ракет типу РС-12М «Тополь-М»,
- 18 ракет типу РС-12М1 «Тополь-М»,
- 180 ракет типу РС-24 «Ярс» у шахтному варіанті та 24 в мобільному варіанті,
- невідома кількість «Сармат»,
- близько восьми ракет «Авангард».
«Якщо говорити про морську складову, то Росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах. Із них 112 одиниць – це РСМ-56 (або ж Р-30) «Булава», розгортання якої стартувало в 2012 році, та 80 одиниць – це РСМ-54 «Синева», розгортання якої стартувало в 2007 році», – йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 листопада, окупанти вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубіж».
Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.
Також президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує Україну, як полігон. Він підтвердив, що сьогодні окупанти завдали удару новою ракетою.
❗️"Путін використовує Україну як полігон", - президент Зеленський прокоментував російський удар балістичною ракетою по Дніпру pic.twitter.com/0lSkeMm6KS— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 21, 2024
Як повідомлялося, точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс».
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