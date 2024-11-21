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Нова російська розробка чи зброя з новим ім'ям? Що відомо про «Орєшнік»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нова російська розробка чи зброя з новим ім'ям? Що відомо про «Орєшнік»
Аналітики переконані, що у використанні позначення «Орєшнік» Кремль переслідував мету психологічного впливу на країн Заходу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ракета «Орєшнік» може бути «Рубєжом», але з іншою назвою, – Defense Express

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 21 листопада, заявив, що РФ для удару по Дніпру нібито застосувала новітню ракету середньої дальності «Орєшнік», і це був її «випробувальний пуск». Аналітики Defense Express зауважують, що Росія раніше не анонсувала про створення такої ракети, і це може бути нова назва для вже існуючої системи, оскільки подвійні назви однієї і тієї самої зброї є поширеною практикою в російській армії. 

За їхніми словами, таку заяву кремлівський диктатор зробив у першу чергу для залякування Заходу, аби зменшити обсяги та формати оборонної підтримки України. До того ж у кремлівського режиму є «звичка» гратись у «неймінг».

«Цілком доречним тут буде наступний приклад: влітку 2022 року російські пропагандистські ЗМІ заявили про існування проекту далекобійної протикорабельної ракети «Змеевик», котра начебто має бути аналогом китайських балістичних ракет під позначенням DF-21D та DF-26, восени 2023 року була заява про начебто припинення робіт по цьому проєкту, але в означеному проміжку часу більше ніяких даних про «Змеевик» в публічному просторі не було», – пояснюють у Defense Express.

Ймовірно, «Змеевик» існував лише у російському медіапросторі. Аналітики акцентують, що водночас такі повідомлення про цей проєкт могли виконувати роль «прикриття» для реальних проєктів РФ по балістичним ракетам середньої дальності.

«Не виключено, що оце позначення «Орєшнік» цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над «изделием», котре більш відомо власне як РС-26 «Рубіж». Така «двоїстість» для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у росіян також позначається як «Изделие 504», хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101», – наголошують у Defense Express.

РС-26 «Рубіж» – твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, оснащена термоядерним корисним навантаженням, яка може бути носієм ядерної боєголовки. Створення та випробування РС-26 «Рубіж» було надсекретним, оскільки порушувало підписаний між СРСР та США Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Аналітики переконані, що у використанні позначення «Орєшнік» Кремль переслідував мету психологічного впливу на країн Заходу, а саме – намагатись створити враження, що у розпорядженні РФ начебто з’явились до цього моменту нові та невідомі ракетні спроможності.

«В цьому контексті цілком доречно згадати про поняття «стратегічна невизначеність». І заодно виникає цілком логічний посил про те, що на даному етапі краще не оперувати позначенням «Орєшнік», аби не давати Путіну можливість розширювати «стратегічну невизначеність» для шантажу цивілізованого світу», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орешник». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Застосування ракети «Орешник» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд.

Телеканал CNN з посиланням на американського чиновника заявив, що ймовірно, країна має лише кілька таких ракет. 

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою.

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Теги: росія путін ракета диктатор розробка

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