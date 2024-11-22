Злочинці з сокирами скоїли крадіжку з музею в Парижі

Грабіжники розбили вітрини та викрали п'ять колекційних скриньок та табакерок яким близько 300 років

З музею Коньяк-Же (Musée Cognacq-Jay) у Парижі практично на очах у відвідувачів украли рідкісні предмети XVIII століття. Про це пише газета Le Parisien.

За даними видання, крадіжка сталася близько 10:30 за місцевим часом, коли музей був відкритий для публіки. До будівлі увірвалися четверо грабіжників у масках і капюшонах із сокирами та бейсбольними бітами, вони розбили вітрини та викрали п'ять колекційних скриньок та табакерок яким близько 300 років.

За даними мерії Парижа, муніципальна поліція втрутилася відразу після подій і ніхто не постраждав. Також паризька мерія випустила пресреліз, у якому заявила, що «рішуче засуджує цю насильницьку акцію».

Для правоохоронців та відвідувачів музею, що брали участь в інциденті, працює спеціальна група психологів. Прокуратура Парижа розпочала розслідування за цим фактом.

Нагадаємо, у центрі французького міста Ліон 19 листопада сталося пограбування ювелірної крамниці. При цьому грабіжник використовував навантажувач для того, або розтрощити вітрину.





