У Японії змінили візовий режим

Потрапити до Японії тепер зможуть лише безпосередньо японські піддані

Японська влада припинила дію виданих раніше віз

Влада Японії прийняла рішення анулювати дію виданих раніше віз у зв'язку з появою нового штаму коронавірусу «омікрон«, повідомляє агентство «Кіодо».

Потрапити до Японії тепер зможуть лише безпосередньо японські піддані, а іноземці, навіть з видом на проживання в Японії, зможуть потрапити до країни лише у разі особливих обставин.

До цього в Японії скасували раніше введені послаблення візового режиму для студентів та бізнесу, запроваджено заборону на видачу нових віз.

Раніше стало відомо, що у Японії планують розробити вакцину від штаму «омікрон».

Повідомляється, що фахівці розпочали підготовку до виробництва деяких вірусних білків, які є основою майбутнього препарату. Ймовірно, йдеться про створення вакцини, яка індукує імунітет шляхом введення в організм частини штучно створеного білка коронавірусу.

Shionogi планує почати поставки вакцини, що розробляється, проти коронавірусу до кінця 2021 фінансового року.

Цього тижня Україна вже запровадила самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

До слова, стало відомо, як «Омікрон» впливає на вакцинованих і тих, хто перехворів.

Раніше українські вчені поділилися висновками щодо нового штаму Covid-19.

До слова, вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу «Омікрон».

Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «Омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.