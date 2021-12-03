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    Байден представив новий план боротьби з коронавірусом у США

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    Байден пообіцяв не вводити новий локдаун у США - Байден представив новий план боротьби з коронавірусом у США
    Байден пообіцяв не вводити новий локдаун у США
    фото з відкритих джерел

    У зв'язку з появою нового штаму коронавірусу «омікрон», за словами президента США, додаткових заходів захисту не вводитимуть

    Президент США Джо Байден розповів про новий план боротьби з коронавірусом у зимовий період. Він пообіцяв не вводити новий локдаун у країні. Про це повідомляє CNN.

    Байден розповів про план із п'яти пунктів:

    • розширення доступу населення до бустерних вакцин,
    • поява клінік для «сімейної» вакцинації,
    • підвищення доступності безкоштовного домашнього тестування на коронавірус,
    • збільшення чисельності груп реагування на пандемію та
    • активізацію зусиль щодо глобальної вакцинації.

    Він також повідомив про продовження маскового режиму в громадському транспорті, зокрема для пасажирів, які прибувають до США з-за кордону.

    У зв'язку з появою нового штаму коронавірусу «омікрон», за словами президента США, додаткових заходів захисту не вводитимуть.

    «Сьогодні я оголошую про те, що ми прискоримо надання додаткової вакцини країнам, які цього потребують», – додав Байден.

    Він нагадав про плани направити в інші держави «ще 200 млн доз у наступні 100 днів».

    Цього тижня Україна вже запровадила самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

    До слова, стало відомо, як «Омікрон» впливає на вакцинованих і тих, хто перехворів.

    Раніше українські вчені поділилися висновками щодо нового штаму Covid-19.

    До слова, вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу «Омікрон».

    Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

    Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «Омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.

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    Теги: США Джозеф Байден президент населення ВООЗ коронавірус
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    Байден представив новий план боротьби з коронавірусом у США