Байден представив новий план боротьби з коронавірусом у США

Байден пообіцяв не вводити новий локдаун у США

У зв'язку з появою нового штаму коронавірусу «омікрон», за словами президента США, додаткових заходів захисту не вводитимуть

Президент США Джо Байден розповів про новий план боротьби з коронавірусом у зимовий період. Він пообіцяв не вводити новий локдаун у країні. Про це повідомляє CNN.

Байден розповів про план із п'яти пунктів:

розширення доступу населення до бустерних вакцин,

поява клінік для «сімейної» вакцинації,

підвищення доступності безкоштовного домашнього тестування на коронавірус,

збільшення чисельності груп реагування на пандемію та

активізацію зусиль щодо глобальної вакцинації.

Він також повідомив про продовження маскового режиму в громадському транспорті, зокрема для пасажирів, які прибувають до США з-за кордону.

У зв'язку з появою нового штаму коронавірусу «омікрон», за словами президента США, додаткових заходів захисту не вводитимуть.

«Сьогодні я оголошую про те, що ми прискоримо надання додаткової вакцини країнам, які цього потребують», – додав Байден.

Він нагадав про плани направити в інші держави «ще 200 млн доз у наступні 100 днів».

Цього тижня Україна вже запровадила самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

До слова, стало відомо, як «Омікрон» впливає на вакцинованих і тих, хто перехворів.

Раніше українські вчені поділилися висновками щодо нового штаму Covid-19.

До слова, вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу «Омікрон».

Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «Омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.