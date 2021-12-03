Байден представив новий план боротьби з коронавірусом у США
У зв'язку з появою нового штаму коронавірусу «омікрон», за словами президента США, додаткових заходів захисту не вводитимуть
Президент США Джо Байден розповів про новий план боротьби з коронавірусом у зимовий період. Він пообіцяв не вводити новий локдаун у країні. Про це повідомляє CNN.
Байден розповів про план із п'яти пунктів:
- розширення доступу населення до бустерних вакцин,
- поява клінік для «сімейної» вакцинації,
- підвищення доступності безкоштовного домашнього тестування на коронавірус,
- збільшення чисельності груп реагування на пандемію та
- активізацію зусиль щодо глобальної вакцинації.
Він також повідомив про продовження маскового режиму в громадському транспорті, зокрема для пасажирів, які прибувають до США з-за кордону.
У зв'язку з появою нового штаму коронавірусу «омікрон», за словами президента США, додаткових заходів захисту не вводитимуть.
«Сьогодні я оголошую про те, що ми прискоримо надання додаткової вакцини країнам, які цього потребують», – додав Байден.
Він нагадав про плани направити в інші держави «ще 200 млн доз у наступні 100 днів».
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