Як «Омікрон» впливає на вакцинованих і тих, хто перехворів: відповідь ВООЗ

Поки рано говорити чи замінить в ПАР «Омікрон» варіант «Дельта» за поширеністю

Найбільше випадків зараження новим штамомо в ПАР, за нею йде Великобританія

Новий штам коронавірусу «Омікрон» є загрозою для вакцинованих і тих, хто вже перехворів. Про попередила Всесвітня організація охорони здоров'я.

ВООЗ закликає всі 194 країни, що входять до складу організації, прискорити програму вакцинації груп ризику інфекції та бути готовими до нової хвилі хворих у лікарнях.

Найбільше випадків зараження новим штамом в ПАР, за нею йде Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Данія, Ізраїль, Австралія, Канада та інші.

Зазначимо, що смертей від нового штаму поки не зареєстровано. Мутації «Омікрону» дозволяють йому обходити імунну систему людей, які вакцинувалися від коронавірусу, а також перехворіли.

«Цей варіант коронавірусу нас дуже здивував. Мова фактично йде про еволюційний стрибок коронавірусу. Він володіє цілим набором мутацій, яких ми не очікували», – заявив Вірусолог Туліо де Олівейра.

Поки рано говорити чи замінить в ПАР «Омікрон» варіант «Дельта» за поширеністю. Вчені протягом місяця зможуть встановити, наскільки новий штам здатний «обходити» імунітет, викликаний вакцинами або антитілами.

Раніше українські вчені поділилися висновками щодо нового штаму Covid-19.

До слова, вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу Omicron.

Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.