У Росії оголошено в розшук правнука Брежнєва, який перебуває в українському полоні

У Росії оголосили в розшук Антона Мілаєва – названого правнука Леоніда Брежнєва, – який воював проти України й потрапив в український полон. Як інформує «Главком», про це пишуть пропагандистські ТАСС та РБК із посиланням на базу російського Міністерства внутрішніх справ та власні джерела.

Так, відомо, що Мілаєва подали у всеросійський розшук за кримінальною статтею, але за якою саме – не вказують.

Відомо, що росіянин перебуває в українському полоні. російські Telegram-канали писали, що він, мовляв, через борги підписав контракт на службу торік восени, а вже в листопаді потрапив на війну проти України.

Сам Мілаєв підтверджував, що пішов на війну, бо заборгував мільйон рублів і мав їх віддати. Ситуацією в Україні при цьому він не цікавився, «хоча треба було».

На запитання, чому він та інші росіяни приїхали до України з війною, Мілаєв сказав, що «хотіли побачити нацистів», але «не побачили, але дізналися про це лише тоді, коли потрапили сюди».

«У Росії пропаганда добре працює, от і всі думають, що тут не так, як ми це побачили на власні очі. […] Я думав, що послужимо й повернемося додому. А коли вже підписав контракт, уже було пізно. Тоді вже було зрозуміло, що це мій останній підпис у житті», – говорить Мілаєв, пояснюючи, що в Росії більшість вірить у нацистів в Україні.

Дід Мілаєва був сином Євгена Мілаєва – першого чоловіка доньки генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Галини. Оскільки та усиновила дітей чоловіка, юридично вони були онуками Брежнєва.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, 45-річний Мілаєв восени 2025 року підписав контракт із російською армією та вирушив на війну проти України сапером. У листопаді він перестав виходити на зв'язок із рідними.

Як стверджує його мати, через кілька місяців родина отримала інформацію, що чоловік перебуває в полоні на території Херсонської області, яка контролюється Україною.