Убивство російського художника в Польщі: двох підозрюваних взято під варту

Скрепецький залишив Росію у 2021 році та переїхав до Польщі

У Польщі затримали трьох людей після вбивства російського художника

Польські правоохоронці затримали трьох осіб у межах розслідування вбивства російського художника Семьона Скрепецького, відомого антипутінськими карикатурами. Про це повідомляє RMF FM, пише «Главком».

За даними слідства, двох затриманих взяли під варту, ще одного відпустили. Водночас безпосереднього виконавця вбивства наразі не затримали, його пошуки тривають.

44-річного громадянина Росії застрелили вранці 15 червня у місті Бяла-Підляська. Нападник кілька разів вистрілив у чоловіка на вулиці, а потім добив його пострілами, коли той уже лежав на землі.

Що відомо про Скрепецького

Художник Семен Скрепецький народився у 1981 році. Залишив Росію у 2021 році через політичні переслідування та реальну загрозу ув'язнення після того, як його творчістю зацікавилися російські силовики.

Перебуваючи в еміграції, він продовжував активно критикувати диктаторські режими Кремля та Мінська, а також створювати сатиричні картини про російську агресію, пропаганду та прихильників війни. Зазначається, що незадовго до загибелі митець повідомляв про регулярні погрози, які надходили на його адресу.

«Главком» писав, що російська судова система винесла безпрецедентно жорсткий вирок громадянину Німеччини, карнавальному скульптору Жаку Тіллі, відомому своїми політичними карикатурами. За створення сатиричних образів Володимира Путіна митця засудили до 8,5 років колонії суворого режиму.

Раніше повідомлялось, що російська активістка Дар’я Козирєва, засуджена за вірші Шевченка, вийшла на волю. Повідомляється, що дівчину утримували в колонії у місті Кінешма. У суді вона цитувала вірші Шевченка, потім вона говорила про Україну та російське повномасштабне вторгнення.