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Польські спецслужби затримали підозрюваного у вбивстві антипутінського художника

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Польські спецслужби затримали підозрюваного у вбивстві антипутінського художника
Затриманий за підозрою у вбивстві російського художника
фото: поліція Любліна

Раніше в рамках розслідування вбивства Скрепецького затримали двох громадян Білорусі

Правоохоронці та спецслужби Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві відомого російського художника-акціоніста та блогера Семена Скрепецького. Про це у соцмережі X повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує «Главком».

Затримання підозрюваного

Операцію із затримання провели бійці поліції Люблінського воєводства у тісній координації з Агентством внутрішньої безпеки Польщі. Повідомляється, що нападник намагався сховатися, використовуючи документи іншої держави.

«У нього грузинський паспорт. Спецслужби працюють над встановленням особи замовника», – написав Туск.
 
За даними люблінської поліції, затриманому чоловіку 36 років.

44-річного громадянина Росії застрелили вранці 15 червня у місті Бяла-Підляська. Нападник кілька разів вистрілив у чоловіка на вулиці, а потім добив його пострілами, коли той уже лежав на землі.

Що відомо про Скрепецького

Семен Скрепецький зі своєю картиною
Семен Скрепецький зі своєю картиною
фото з відкритих джерел

Художник Семен Скрепецький народився у 1981 році. Залишив Росію у 2021 році через політичні переслідування та реальну загрозу ув'язнення після того, як його творчістю зацікавилися російські силовики.

Перебуваючи в еміграції, він продовжував активно критикувати диктаторські режими Кремля та Мінська, а також створювати сатиричні картини про російську агресію, пропаганду та прихильників війни. Зазначається, що незадовго до загибелі митець повідомляв про регулярні погрози, які надходили на його адресу.

Нагадаємо, що раніше в рамках розслідування вбивства Скрепецького затримали двох громадян Білорусі біля білоруського консульства у Бяла-Подляську. Пізніше у прокуратурі повідомляли, що слідство не встановило їхньої причетності до вбивства і чоловіків відпустили після допиту. 

«Главком» писав, що у польському місті Бяла-Подляська виявили вбитим відомого російського художника-акціоніста Семена Скрепецького (справжнє ім'я – Роберт Кузовков). Росіянина, який здобув популярність завдяки гострим сатиричним карикатурам на Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, застрелили.

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Теги: Польща путін художник

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