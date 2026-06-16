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У Польщі застрелено російського художника, який малював карикатури на Путіна та Лукашенка (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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У Польщі застрелено російського художника, який малював карикатури на Путіна та Лукашенка (фото)
Семен Скрепецький зі своєю картиною
фото з відкритих джерел

Нападник підійшов до чоловіка та відкрив вогонь з близької відстані

У польському місті Бяла-Подляська виявили вбитим відомого російського художника-акціоніста Семена Скрепецького (справжнє ім'я – Роберт Кузовков). Росіянина, який здобув популярність завдяки гострим сатиричним карикатурам на Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, застрелили. Про це повідомляє «Главком» з  посиланням на польське видання Polsat News.

Загибель художника

Повідомляється, що інцидент стався у Люблінському воєводстві. За попередньою інформацією поліції, нападник розстріляв митця з вогнепальної зброї. Попри реанімаційні заходи, врятувати потерпілого не вдалося.

Наразі польські правоохоронці розслідують обставини зухвалого нападу. Після нападу поліція затримала чоловіка, якого неофіційно називають громадянином Білорусі. Офіційної інформації щодо мотивів вбивства поліція поки не розголошує, проте опозиційні ресурси припускають політичний слід.

Що відомо про Скрепецького

Художник Семен Скрепецький народився у 1981 році. Залишив Росію у 2021 році через політичні переслідування та реальну загрозу ув'язнення після того, як його творчістю зацікавилися російські силовики.

Перебуваючи в еміграції, він продовжував активно критикувати диктаторські режими Кремля та Мінська, а також створювати сатиричні картини про російську агресію, пропаганду та прихильників війни. Зазначається, що незадовго до загибелі митець повідомляв про регулярні погрози, які надходили на його адресу.

6 фото
На весь екран
Картини Семена Срепецького
фото з відкритих джерел

«Главком» писав, що російська судова система винесла безпрецедентно жорсткий вирок громадянину Німеччини, карнавальному скульптору Жаку Тіллі, відомому своїми політичними карикатурами. За створення сатиричних образів Володимира Путіна митця засудили до 8,5 років колонії суворого режиму. 

Раніше повідомлялось, що російська активістка Дар’я Козирєва, засуджена за вірші Шевченка, вийшла на волю. Повідомляється, що дівчину утримували в колонії у місті Кінешма. У суді вона цитувала вірші Шевченка, потім вона говорила про Україну та російське повномасштабне вторгнення.

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Теги: Польща Олександр Лукашенко путін смерть картина

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