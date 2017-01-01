Угорщина має намір завадити введенню санкцій ЄС проти Польщі

Орбан заступився за Польщу

У п'ятницю, 22 грудня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме будь-які дії ЄС щодо призупинення права голосу Польщі в Євросоюзі. Орбан зазначив, що Угорщина бачить сильну Польщу як важливу країну для центральноєвропейського регіону у складі ЄС, повідомляє Reuters. Прем'єр Угорщини вважає, що Польща, яка



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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Орбан заступився за Польщу

У п'ятницю, 22 грудня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина блокуватиме будь-які дії ЄС щодо призупинення права голосу Польщі в Євросоюзі.

Орбан зазначив, що Угорщина бачить сильну Польщу як важливу країну для центральноєвропейського регіону у складі ЄС, повідомляє Reuters.

Прем'єр Угорщини вважає, що Польща, яка опинилася під тиском Брюсселя через свою судову реформу, критикується несправедливо і незаконно.

Орбан заявив, що Угорщина не піддасться на будь-які спроби ЄС розпочати санкційний процес проти Польщі. «Ми маємо дати зрозуміти ЄС, що безглуздо навіть починати справу проти Польщі, оскільки немає ніяких шансів продовжити її, тому що Угорщина стане нездоланною перешкодою на цьому шляху», - сказав Орбан.

Нагадаємо, Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.

Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу у ЄС.