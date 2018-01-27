Україна домовляється із Німеччиною про збільшення авіарейсів

Влада веде переговори про збільшення частоти польотів до Берліна, Мюнхена і Франкфурта

Державна авіаційна служба України веде діалог з Федеральним управлінням цивільної авіації Німеччини (Luftfahrt-Bundesamt) про збільшення частот на трьох ключових маршрутах: Київ-Берлін, Київ-Мюнхен і Київ-Франкфурт. Таку інформацію озвучили представники регулятора на засіданні Комісії з видачі призначень на експлуатацію повітряних ліній, яке



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Аеропорт Франкфурта

Влада веде переговори про збільшення частоти польотів до Берліна, Мюнхена і Франкфурта

Державна авіаційна служба України веде діалог з Федеральним управлінням цивільної авіації Німеччини (Luftfahrt-Bundesamt) про збільшення частот на трьох ключових маршрутах: Київ-Берлін, Київ-Мюнхен і Київ-Франкфурт. Таку інформацію озвучили представники регулятора на засіданні Комісії з видачі призначень на експлуатацію повітряних ліній, яке відбулося в п'ятницю, 26 січня, передає ЦТС.

«Згідно з діючими домовленостями між авіаційними властями України і Німеччини, на трьох напрямках (Київ-Берлін, Київ-Франкфурт і Київ-Мюнхен) діють обмеження щодо частоти польотів - до 28 рейсів на тиждень. Зараз всі 28 частот у нас зайняті», - відзначили в Державіаслужбі. При цьому, представник регулятора уточнив, що на даний момент йде листування з німецькою стороною про можливість збільшення частоти регулярних польотів за вказаним напрямком.

На підставі обмежень на цих трьох напрямках Комісія з видачі призначень на експлуатацію повітряних ліній відмовила авіакомпанії Yanair у видачі дозволу на польоти між Києвом і Мюнхеном. Однак перевізнику вдалося отримати право на виконання регулярних рейсів у Мюнхен з Одеси. На цьому напрямку встановлено обмеження в 7 рейсів на тиждень, всі частоти були вільні.

Крім того, Yanair отримав дозвіл на польоти з Одеси в ще два аеропорти Німеччини - Лейпциг і Берлін (по чотири рази на тиждень). За цими напрямками також встановлені обмеження в 7 рейсів на тиждень. По Лейпцигу всі частоти виявилися вільні, а по Берліну було зайнято лише дві, які закріпила за собою авіакомпанія МАУ.