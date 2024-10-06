Також країна-партнер анонсувала ініціативу щодо дронів

Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів у межах міжнародної авіаційної підтримки. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у соцмережі Х.

За його словами, постачання цих винищувачів є вкрай необхідним для захисту українських територій від російських авіаударів.

«Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські F-16 було доставлено в Україну. Це терміново необхідно. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги. Решта 24 літаків прибудуть у найближчі місяці», – повідомив Брекельманс.

Крім поставки винищувачів, Нідерланди оголосили про нову ініціативу, спрямовану на посилення українських оборонних спроможностей за допомогою безпілотних літальних апаратів. Міністр оборони зазначив, що на суму 400 млн євро Україна отримає передові дрони для розвідки, оборони та атак. Половина цих дронів буде розроблена в Нідерландах.

Під час візиту до України Брекельманс зустрівся з українським міністром оборони Рустемом Умєровим. Основні теми переговорів стосувалися зміцнення авіаційної коаліції, включно з навчанням екіпажів F-16, а також поставок озброєння та запчастин до цих літаків.

«Україна зможе захиститися, лише тримаючи Росію на більшій відстані», – зазначив міністр під час огляду зруйнованих територій у Харкові, де він побачив наслідки російських обстрілів.

Брекельманс наголосив, що Україна потребує не лише засобів для захисту, але й для стримування агресора.

Нагадаємо, Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків.