Єврокомісія передає українським школярам мільйон підручників

Єврокомісія повідомляє, що фінансування цієї ініціативи здійснюється в рамках європейської програми «Erasmus+»

Зазначається, що ця допомога дозволить українським учням продовжити навчання, попри атаки РФ

Найближчим часом Україна отримає мільйон шкільних підручників на додаток до півмільйона тих, які вже отримали українські школярі на початок навчального року. Про це повідомила Європейська комісія у Instagram.

«Якщо всі книги з 51 вантажівки з підручниками, які ми вже доставили, розкласти на землі, то можна було б ними вимостити дорогу між Києвом та Одесою, а це понад 450 кілометрів», – йдеться у повідомленні.

Серед хаосу війни шкільні дзвінки дарують українським дітям проблиск нормальності та надії, а книги, незважаючи на війну, допоможуть виховувати освічене молоде покоління, зазначили у Єврокомісії.

«Ініціатива «Шкільні підручники для України», яка фінансується в рамках нашої програми Erasmus+, наголошує на відчутних гуманітарних зусиллях ЄС та солідарності з Україною», – зазначено в повідомленні.

Крім того, напередодні зими Єврокомісія виділить додаткові €40 млн на гуманітарне фінансування для вразливих категорій населення України.

Нагадаємо, у рекомендованому Міносвіти і виданому 2024 року за рахунок державних коштів підручника з української мови для сьомого класу авторства Анастасії Онатій та Тараса Ткачука виявили карту України без Кримського півострова.

Зі свого боку верстальники пояснили, що на стокових сервісах було придбано стилістичне зображення карти України необхідних параметрів. При виборі ілюстрацій звертали увагу на правильність карти та інших графічних об’єктів (герба, прапора). Сети потрібно було переробити для формату сторінки 170х250 мм, враховуючи текстовий фрейм.

Згодом Міністр Лісовий прокоментував інцидент з картою України без Криму.