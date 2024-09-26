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Талібан постане перед судом ООН через дискримінацію жінок? Деталі від The Guardian

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Талібан постане перед судом ООН через дискримінацію жінок? Деталі від The Guardian
Таліби забороняють жінкам говорити та показувати обличчя на публіці, а також голосно читати чи співати навіть вдома
фото: reuters

Країни, які ініціювали позов, відкриті до переговорів з «Талібаном» для припинення дискримінації жінок

Канада, Австралія, Німеччина та Нідерланди подадуть до Міжнародного суду ООН позов проти руху «Талібан» через дискримінацію жінок. Про це повідомляє The Guardian.

Це вперше, коли Міжнародний суд ООН у Гаазі розгляне міждержавну суперечку, повʼязану з гендерною дискримінацією.

Справу порушать згідно з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яка набула чинності у 1981 році – Афганістан ратифікував її у 2003-му, ще до приходу талібів до влади. 

Далі в Афганістана буде шість місяців, щоб відповісти, перш ніж Міжнародний суд ООН проведе слухання у справі та, імовірно, запропонує тимчасові заходи. Країни, які ініціювали позов, відкриті до переговорів з «Талібаном» для припинення дискримінації жінок. Однак якщо переговори не дадуть результатів, судові розгляди продовжать.

Навіть якщо «Талібан» відмовиться визнати повноваження суду, його рішення, імовірно, стримуватиме інші держави, які прагнуть нормалізувати дипломатичні відносини з талібами. Водночас є занепокоєння, адже ООН вже проводила переговори з талібами, під час яких питання про права жінок виключили з порядку денного, щоб вони взагалі прийшли на зустріч.

Нагадаємо, угруповання Талібан, яке править в Афганістані, видало низку нових законів, які обмежують права людей.

Серед нових правил є 13-та стаття, яка зобов’язує жінок завжди покривати своє тіло у громадських місцях, зокрема закривати обличчя, щоб «не спокушати себе та інших». Одяг не повинен бути тонким, тісним чи коротким. Жінки також повинні покриватись перед чоловіками та жінками-немусульманками, щоб «запобігти розбещенню».

Жіночий голос визнали інтимним, відтак інші люди не повинні чути, як жінкавголос співає або читає на публіці. Жінкам також заборонено дивитись на чоловіків, якщо між ними немає родинних чи шлюбних зв’язків.

Як відомо, спортсменку-біженку було дискваліфіковано з Олімпіади за гасло «Волю афганським жінкам».

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Теги: Австралія Німеччина Афганістан Нідерланди Талібан права людини переговори

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