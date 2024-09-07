США відхилили прохання України про далекобійні удари по Росії – Politico

«Немає жодної можливості, яка сама по собі буде вирішальною в цій кампанії», – сказав Остін

Напередодні зустрічі в Рамштайні Вашингтон оголосив, що надасть Києву ще 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що удари по цілях глибоко всередині Росії американською та іншою західною зброєю не мають великого значення для захисту України від агресії. Це «дипломатична відмова» у проханні України скасувати обмеження, пише Politico.

«Немає жодної можливості, яка сама по собі буде вирішальною в цій кампанії», – сказав Остін журналістам на німецькій авіабазі Рамштайн, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та іншими союзниками в так званій Контактній групі з оборони України.

«У нас була така дискусія про танки; у нас була ця дискусія про інші можливості», – додав Остін.

Очільник Пентагону наголосив, що є багато цілей у Росії, але в України «є багато можливостей щодо БПЛА та інших речей для ураження цих цілей».

«Його слова є дипломатичною відмовою на прохання Зеленського та його нового міністра закордонних справ Андрія Сибіги дозволити удари західною зброєю глибше всередині Росії, оскільки Кремль продовжує тероризувати цивільні цілі в Україні з баз у Росії», – пише видання.

Під час попередньої промови на Рамштайні Остін сказав, що США «лазерно зосереджені на пріоритетних потребах України». Звертаючись безпосередньо до Зеленського, він запевнив його: «Ми чуємо вашу нагальність. І ми її розділяємо».

Напередодні зустрічі в Рамштайні Вашингтон оголосив, що надасть Києву ще 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу, а міністр оборони Великої Британії Джон Хілі пообіцяв виділити 212 мільйонів доларів на 650 нових багатоцільових ракет. Високопоставлений урядовець Великої Британії анонімно сказав, що метою країни є почати постачання своїх ракет до кінця року.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров підсумував, яку допомогу отримала чи отримає наша держава за результатами 24-го засідання у форматі «Рамштайн».

Нагадаємо, західні партнери продовжать задовольняти пріоритетні потреби України, надаючи їй військову допомогу, але й працюють, щоб допомогти Україні розбудовувати свою довгострокову безпеку. Про це на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Він зазначив, що група почула заклик президента Володимира Зеленського, який брав участь в засіданні, до збільшення безпекової допомоги Україні.