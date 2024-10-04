Невже люди забули, як Трамп цієї зими «деескалював збройовий конфлікт»

Я ось розумію причини заборони. І чому про прогрес в цьому питанні кажуть в строки після виборів.

Бо удари вглиб – це автоматично почнеться підняття ставок. Бо буде черговий «мальчік в трусіках розстріляний Аtacms на дитячому майданчику, ви тільки не дивіться на ракету від ЗРК Тор що валяється біля, це неважливо, прямо в мальчіка попав Аtacms, ето всьо НАТО та Америка, ето она убіла етіх дєтєй, сєйчас будєт ескалация, і ми про ето раскажем через все международниє СМІ, какіє дємократи кровавиє дєспоти, і пачіму ми расчєхляєм очєрєдной «Сармат».

Ну тобто позиція демократів очевидна, вони не хочуть давати козир трампістам, лідер яких бігає та волає що все вирішить за добу, це все адміністрація Байдена роздмухує війну. Типу, у вас є два шляхи, почекати виборів, або підіграти нашому опоненту, і тоді військової допомоги буде... а взагалі не буде. Вибирайте, тут якби ситуація з двома стільцями.

Але чому деякі наші громадяни вибирають позицію «А, Байден не дає бити по РФ далекобійною зброєю? Тоді ми за Трампа, який взагалі нам нічого не дасть!».

Причому, як Трамп цієї зими «деескалював збройовий конфлікт» – нагадати вам? Наслідки цього в Донецькій області, коли ми залишились з фпвішками проти артилерії, а нашу енергетику дорозвалили, тому що в нас не вистачало ракет ЗРК? Що там Трамп, який против «безглуздої бійні», деескалював, вам сподобалось?

А потім ми дивуємось, де ті люди, що голосували за Януковича та інших.