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Сі Цзіньпін прибув до Угорщини (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Сі Цзіньпін прибув до Угорщини (фото)
Голова КНР Сі Цзіньпін і його дружина Пен Ліюань прибули до Угорщини
фото AFP

Представники обох країн планують «спільно окреслити новий план співпраці та розвитку для піднесення китайсько-угорських відносин на нову висоту»

Китайський лідер Сі Цзіньпін 9 травня прибув до Угорщини в межах європейського турне, в аеропорту його зустрів прем'єр країни Віктор Орбан з дружиною. Про це повідомляє CGTN.

Зазначається, що літак Сі у повітряному просторі країни, супроводжували угорські винищувачі, в дорогою з аеропорту Будапешта до готелю «люди тепло вітали його, розмахуючи прапорами Китаю та Угорщини».

Сі Цзіньпін та Віктор Орбан (Фото: ЕРА/ HOFFMANN GYORGY HANDOUT) Сі Цзіньпін та Віктор Орбан
Сі Цзіньпін та Віктор Орбан (Фото: ЕРА/ HOFFMANN GYORGY HANDOUT) Сі Цзіньпін та Віктор Орбан
Фото EPA Hoffmann Gyorgy Handout
Сі Цзіньпін та Віктор Орбан (Фото: ЕРА/ HOFFMANN GYORGY HANDOUT) Сі Цзіньпін та Віктор Орбан
Сі Цзіньпін та Віктор Орбан (Фото: ЕРА/ HOFFMANN GYORGY HANDOUT) Сі Цзіньпін та Віктор Орбан
Фото EPA Hoffmann Gyorgy Handout
Петер Сійярто та Ван Ї
Петер Сійярто та Ван Ї
Фото EPA Hoffmann Gyorgy Handout

Візит Сі до Угорщини приурочений 75-й річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

У 1947 році Угорщина встановила дипломатичні відносини з Китаєм, у 2017-му двосторонні відносини піднялися до рівня всеосяжного стратегічного партнерства, передає CGTN.

Візит Сі Цзіньпіна до Угорщини триватиме два дні, впродовж яких запланована низка заходів, зокрема, зустрічі з президентом Тамашом Сульоком і прем’єр-міністром Віктором Орбаном. За інформацією видання, сторони планують «спільно окреслити новий план співпраці та розвитку для піднесення китайсько-угорських відносин на нову висоту».

Нагадаємо, президент Китаю – вирушив у європейське турне. Уперше за п'ять років Сі Цзіньпін планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Країни, обрані лідером Китаю, цілком зрозумілі, якщо дивитися з точки зору Пекіна. Зі стратегічних і економічних причин Китай дуже хоче порушити єдність як НАТО, так і ЄС. Кожна з трьох країн, які відвідує Сі, розглядається як потенційний важіль для розхитування тріщин на Заході. 

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Як зазначається, китайські експерти з питань зовнішньої політики зачаровані французькими розмовами про необхідність досягнення Європою «стратегічної автономії» від США. Уряд Сі Цзіньпіна також був у захваті, коли президент Франції Еммануель Макрон натякнув, що Європа не зацікавлена у захисті Тайваню від потенційного китайського вторгнення. Хоча були зроблені певні спроби пояснити ці зауваження, китайці з вдячністю відзначили, що Франція пізніше заблокувала зусилля з відкриття офісу зв'язку НАТО у Токіо.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що сьогодні Європейський Союз зовсім не той, до якого приєдналася Угорщина у 2004 році. Про це Орбан сказав у своїх коментарях до 20-річчя вступу Угорщини в ЄС угорському державному радіо. 

Глава угорського уряду відзначив, що сам агітував за вступ до ЄС у 2004 році і все ще вірить, що краще бути в Євросоюзі, ніж за його межами. Але, за словами Орбана, ЄС був не таким, як сьогодні, коли Угорщина стала його членом.

Теги: Китай Угорщина літак Віктор Орбан Сі Цзіньпін

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