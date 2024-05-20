Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Літаки РФ «впустили» чотири авіабомби на Білгородщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Літаки РФ «впустили» чотири авіабомби на Білгородщину
Унаслідок падіння бомби був пошкоджений фасад будинку, паркан і вікна
фото з відкритих джерел

17 травня в Шебекіно було знайдено три авіабомби

Російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Білгородської області. Постраждалих внаслідок «позаштатних сходжень» боєприпасів нібито немає. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерела.

Як зазначається, 17 травня в Шебекіно було знайдено три авіабомби. ФАБ-500 впала біля будинку на Ржевському шосе та не спричинила пошкоджень. Другу авіабомбу, ФАБ-250, було виявлено в передмісті Шебекіно та згодом нібито знищили. Ще одну ФАБ-500 виявили на вулиці Машинобудівників. Внаслідок її падіння був пошкоджений фасад будинку, паркан і вікна.

Наступного дня, 18 травня, літак РФ скинув ФАБ-500 на Нову Таволжанку, що у Шебекинському міському окрузі. Зазначається, що постраждалих і пошкоджень внаслідок її падіння нібито немає.

Раніше повідомлялося, що літак армії РФ завдавав ударів КАБами по Харкову, натомість скинув бомбу на Білгород. Вона впала просто на житловий сектор, спричинивши руйнування.

Як інформували російські ЗМІ, пошкоджено 30 приватних будинків і 10 машин. Губернатор області Гладков повідомив про п'ятьох постраждалих. Причини вибуху губернатор озвучувати не став, хоча раніше завжди їх вказував.

Раніше жителі Білгорода повідомляли про приліт у приватному секторі міста. 

Напередодні літак російських загарбників скинув ракету X-59 на територію Білгородської області. Ракета впала за два кілометри від населеного пункту. 

Нагадаємо, літак російських загарбників вкотре «впустив» авіабомбу на Білгородську область у РФ.

Теги: літак Білгород

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок атаки у Липецькій області РФ загорілася електропідстанція
Вибиті вікна, пожежа та пошкоджені авто: росіяни бідкаються через атаку на три області
13 травня, 08:20
Удар по житловому будинку у Білгороді справа рук російських військових
Обвал під'їзду будинку в Білгороді: зросла кількість загиблих
13 травня, 03:30
11 травня на Авдіївському напрямку було збито російський штурмовик Су-25
Збиття штурмовика Су-25, «Шахтар» став чемпіоном України з футболу. Головне за 11 травня
11 травня, 21:11
За даними розвідки, Росія не спроможна успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях
Британська розвідка проаналізувала, чому РФ скидає бомби на свою територію
11 травня, 11:23
Губернатор заявив, що в Білгородському районі пошкоджено понад 50 приватних домоволодінь
У Білгородській та Курській областях лунали вибухи
11 травня, 04:20
На параді у Москві росіянам роздавали іграшкові бомбардувальники Ту-160
Кремль подарував учасникам параду у Москві моделі літаків, з яких убиває українців (фото)
9 травня, 14:53
Голова КНР Сі Цзіньпін і його дружина Пен Ліюань прибули до Угорщини
Сі Цзіньпін прибув до Угорщини (фото)
9 травня, 08:13
Варшава активувала польську та союзницьку авіацію через ракетну атаку на Україну
Польща вночі двічі піднімала в повітря військову авіацію 
27 квiтня, 08:38
На місці влучань утворилися великі вирви
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
27 квiтня, 06:35

Соціум

У Німеччині знову здійснено напад на українського підлітка
У Німеччині знову здійснено напад на українського підлітка
Літаки РФ «впустили» чотири авіабомби на Білгородщину
Літаки РФ «впустили» чотири авіабомби на Білгородщину
Катастрофа гелікоптера президента Раїсі: Іран ідентифікував усіх загиблих пасажирів
Катастрофа гелікоптера президента Раїсі: Іран ідентифікував усіх загиблих пасажирів
Прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає видати ордер на арешт Нетаньяху
Прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає видати ордер на арешт Нетаньяху
Українців у Британії чекають великі проблеми із працевлаштуванням – Bloomberg
Українців у Британії чекають великі проблеми із працевлаштуванням – Bloomberg
Папа Римський зробив нову заяву про війну в Україні
Папа Римський зробив нову заяву про війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Стало відомо, на якому гелікоптері розбився президент Ірану
11K
Нардеп пояснив, чому в Україні є проблеми з ротацією військових
11K
Німецька федеральна земля вимагає зміни вимог щодо мігрантів
9221
Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так
7090
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
6999
Президент Болгарії зробив скандальну заяву про війну в Україні

Новини

Хто замінив Гринкевичів? Форму для ЗСУ почала «шити» невідома компанія з капіталом у 10 тис. грн  
Сьогодні, 09:40
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
Вчора, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
Вчора, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua