Літаки РФ «впустили» чотири авіабомби на Білгородщину

17 травня в Шебекіно було знайдено три авіабомби

Російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Білгородської області. Постраждалих внаслідок «позаштатних сходжень» боєприпасів нібито немає. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерела.

Як зазначається, 17 травня в Шебекіно було знайдено три авіабомби. ФАБ-500 впала біля будинку на Ржевському шосе та не спричинила пошкоджень. Другу авіабомбу, ФАБ-250, було виявлено в передмісті Шебекіно та згодом нібито знищили. Ще одну ФАБ-500 виявили на вулиці Машинобудівників. Внаслідок її падіння був пошкоджений фасад будинку, паркан і вікна.

Наступного дня, 18 травня, літак РФ скинув ФАБ-500 на Нову Таволжанку, що у Шебекинському міському окрузі. Зазначається, що постраждалих і пошкоджень внаслідок її падіння нібито немає.

Раніше повідомлялося, що літак армії РФ завдавав ударів КАБами по Харкову, натомість скинув бомбу на Білгород. Вона впала просто на житловий сектор, спричинивши руйнування.

Як інформували російські ЗМІ, пошкоджено 30 приватних будинків і 10 машин. Губернатор області Гладков повідомив про п'ятьох постраждалих. Причини вибуху губернатор озвучувати не став, хоча раніше завжди їх вказував.

Раніше жителі Білгорода повідомляли про приліт у приватному секторі міста.

Напередодні літак російських загарбників скинув ракету X-59 на територію Білгородської області. Ракета впала за два кілометри від населеного пункту.

Нагадаємо, літак російських загарбників вкотре «впустив» авіабомбу на Білгородську область у РФ.