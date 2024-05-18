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Молдова планує стати «стратегічним хабом» для відновлення України – Санду

Катерина Іванова
glavcom.ua
Молдова планує стати «стратегічним хабом» для відновлення України – Санду
Президентка Молдови зауважила, що підтримка для України на тлі агресії РФ – це і допомога Молдові
фото з відкритих джерел

Санду: «Моя країна не була б сьогодні у безпеці, якби Україна не дала Росії таку відсіч»

Молдова готова стати «стратегічним хабом» для відновлення України після завершення широкомасштабної військової агресії з боку РФ. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, повідомляє Deutsche Welle.

«Демократична та стабільна Молдова є надійним сусідом України, з якою ми маємо спільний кордон завдовжки 1200 кілометрів», – сказала вона під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.

Також Санду заявила, що Молдова готується взяти на себе роль «стратегічного хаба» для повоєнного відновлення України.

Президентка Молдови під час бесіди з Шольцем відзначила допомогу ФРН для Києва та зауважила, що підтримка для України на тлі агресії РФ – це і допомога Молдові: «Моя країна не була б сьогодні у безпеці, якби Україна не дала Росії таку відсіч».

Також сторони торкнулися питання наслідків для Молдови від війни РФ проти України. В цьому контексті Шольц розповів Санду, що Німеччина знає «про спроби Росії за допомогою проросійських діячів дестабілізувати ситуацію в Молдові».

Разом з тим німецький канцлер високо оцінив здатність президента Молдови протистояти таким спробам, і пообіцяв і надалі надавати країні всебічну підтримку.

До слова, Парламент Республіки Молдова готує зміни в кримінальний кодекс, який диференціює участь у військових конфліктах своїх громадян. Згідно із запланованими змінами, громадяни Молдови, які воюють на боці України, не нестимуть за це кримінальної відповідальності, передає кореспондент «Главкому» з посиланням на джерело, обізнане із ситуацією.

Нагадаємо, Молдова має використати досвід Карабаху для того, щоб відновити свою територіальну цілісність, що підтримали б усі великі держави. Ексзаступник директора Служби інформації та безпеки Молдови Александру Балан в інтерв’ю «Главкому» назвав це «історичним шансом» для країни.

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Теги: Майя Санду парламент кордон Україна навчання Молдова Німеччина

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