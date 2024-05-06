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У Литві повітряна куля з пасажирами впала на житлові будинки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Литві повітряна куля з пасажирами впала на житлові будинки (фото)
Пасажирів і пілота госпіталізували з травмами різної тяжкості, двоє з них перебувають у реанімації
фото lrytas.lt

Керувала кулею 38-річна жінка – досвідчений і професійний пілот, багаторазова учасниця змагань з повітроплавання

У Литві неподалік Клайпеди повітряна куля впала на будинки, постраждали семеро людей. Про це в понеділок, 7 травня, повідомило LRT.

Інцидент стався ввечері у неділю у Шилутському районі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ.

Причиною нещасного випадку могла стати несподівана зміна вітру
Причиною нещасного випадку могла стати несподівана зміна вітру
фото lrytas.lt

Повітряна куля з сімома людьми втратила керування і почала знижуватися над селом, зачіпаючи будинки та обриваючи лінії електропередач, а потім застрягла в деревах.

Інцидент стався ввечері у неділю у Шилутському районі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ
Інцидент стався ввечері у неділю у Шилутському районі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ
фото lrytas.lt

Повідомляється, що причиною нещасного випадку могла стати несподівана зміна вітру.

Пасажирів і пілота – сімох людей віком від 15 до 61 року – госпіталізували з травмами різної тяжкості, двоє з них перебувають у реанімації.

Зазначається, що керувала кулею 38-річна жінка – досвідчений і професійний пілот, багаторазова учасниця змагань з повітроплавання. 

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Нагадаємо, легкомоторний літак для гасіння лісових пожеж зазнав аварії в Чилі. Повітряне судно звалилося на трасу, зачепивши при цьому легковий автомобіль. Одна людина загинула і декілька людей постраждали.

Інцидент стався неподалік міста Талька, уточнює сайт Pledge Times. На кадрах, знятих очевидцями, видно, як літак, що низько летів, зачепив крилом дроти лінії електропередачі, загорівся в повітрі і впав на проїжджу частину.

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На відео чітко видно, що літак зачіпає троси, обертається навколо власної осі та падає на дорогу. Літак належав Національній лісовій корпорації (Conaf) Чилі та впав на 247-му кілометрі, перед аеродромом Пангілемо. Крім того, в результаті аварії загинув пілот і ще четверо людей отримали поранення.

Теги: Литва жінка пілот

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