У Литві повітряна куля з пасажирами впала на житлові будинки (фото)

Пасажирів і пілота госпіталізували з травмами різної тяжкості, двоє з них перебувають у реанімації

Керувала кулею 38-річна жінка – досвідчений і професійний пілот, багаторазова учасниця змагань з повітроплавання

У Литві неподалік Клайпеди повітряна куля впала на будинки, постраждали семеро людей. Про це в понеділок, 7 травня, повідомило LRT.

Інцидент стався ввечері у неділю у Шилутському районі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ.

Причиною нещасного випадку могла стати несподівана зміна вітру фото lrytas.lt

Повітряна куля з сімома людьми втратила керування і почала знижуватися над селом, зачіпаючи будинки та обриваючи лінії електропередач, а потім застрягла в деревах.

Інцидент стався ввечері у неділю у Шилутському районі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ фото lrytas.lt

Повідомляється, що причиною нещасного випадку могла стати несподівана зміна вітру.

Пасажирів і пілота – сімох людей віком від 15 до 61 року – госпіталізували з травмами різної тяжкості, двоє з них перебувають у реанімації.

Зазначається, що керувала кулею 38-річна жінка – досвідчений і професійний пілот, багаторазова учасниця змагань з повітроплавання.

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Нагадаємо, легкомоторний літак для гасіння лісових пожеж зазнав аварії в Чилі. Повітряне судно звалилося на трасу, зачепивши при цьому легковий автомобіль. Одна людина загинула і декілька людей постраждали.

Інцидент стався неподалік міста Талька, уточнює сайт Pledge Times. На кадрах, знятих очевидцями, видно, як літак, що низько летів, зачепив крилом дроти лінії електропередачі, загорівся в повітрі і впав на проїжджу частину.

На відео чітко видно, що літак зачіпає троси, обертається навколо власної осі та падає на дорогу. Літак належав Національній лісовій корпорації (Conaf) Чилі та впав на 247-му кілометрі, перед аеродромом Пангілемо. Крім того, в результаті аварії загинув пілот і ще четверо людей отримали поранення.