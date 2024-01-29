Угорщина не надаватиме Україні озброєння – Сійярто

За словами Сійярто, на сьогоднішній зустрічі в Ужгороді не обговорювалось питання гарантій безпеки для України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не надавала та не буде надавати Україні озброєння. Про це він заявив на спільній пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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За словами міністра, на сьогоднішній зустрічі не обговорювалось питання гарантій безпеки для України. Однак він зауважив, що Угорщина як не надавала, так і не буде надавати Україні озброєння.

«Я вимушений вам сказати, що у майбутньому ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього. Одночасно, жодного разу не відмовили у допомозі кожному громадянину України, який потрапив у біду», – сказав він.

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Сійярто заявив, що Угорщина готова допомагати Україні у гуманітарному напрямку, та сподівається, що це триватиме не довго.

Нагадаємо, раніше Єрмак зазначив, що українська сторона налаштована на відкритий діалог й обговорення двосторонніх відносин між країнами. Зокрема голови Офісу президента привітав участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

До слова, українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить «конкретне розуміння» у цьому напрямку.