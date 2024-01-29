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Кулеба пояснив, як Україна покладе край суперечкам з Угорщиною щодо нацменшин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба пояснив, як Україна покладе край суперечкам з Угорщиною щодо нацменшин
Кулеба, Єрмак та Сійярто під час зустрічі в Ужгороді
фото: Telegram/Андрій Єрмак

Під час зустрічі політики присвятили питанню нацменшин значну кількість часу

Українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить «конкретне розуміння» у цьому напрямку. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді.

Міністр заявив, що питанню нацменшин була присвячена значна частина зустрічі в Ужгороді.

За словами Кулеби, угорський міністр перерахував перелік питань, які з точки зору угорської сторони потребують або роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів.

«Ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин, ми цей перелік отримали. Ми домовилися, що під егідою МЗС ми зберемо спеціальну комісію, в якої є одна дуже проста задача:  через десять днів вона має представити на розгляд урядів обох країн, конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення, або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність», – заявив Кулеба.

За словами очільника українського МЗС, якщо раніше в питанні нацменшин йшлося про ухвалення рішень в контексті членства України в ЄС, то тепер є бажання мати цю дискусію на двосторонньому рівні, для того, щоб «остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах всіх нацменшин».

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочали переговори з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто, який прибув до Ужгорода.

Як повідомлялося, сьогодні, 29 січня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув у Закарпатську область України.

Нагадаємо, раніше Єрмак зазначив, що українська сторона налаштована на відкритий діалог й обговорення двосторонніх відносин між країнами. Зокрема голови Офісу президента привітав участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

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Теги: Угорщина МЗС Дмитро Кулеба Андрій Єрмак

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