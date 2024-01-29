Кулеба пояснив, як Україна покладе край суперечкам з Угорщиною щодо нацменшин

Кулеба, Єрмак та Сійярто під час зустрічі в Ужгороді

Під час зустрічі політики присвятили питанню нацменшин значну кількість часу

Українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить «конкретне розуміння» у цьому напрямку. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді.

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Міністр заявив, що питанню нацменшин була присвячена значна частина зустрічі в Ужгороді.

За словами Кулеби, угорський міністр перерахував перелік питань, які з точки зору угорської сторони потребують або роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів.

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«Ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин, ми цей перелік отримали. Ми домовилися, що під егідою МЗС ми зберемо спеціальну комісію, в якої є одна дуже проста задача: через десять днів вона має представити на розгляд урядів обох країн, конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення, або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність», – заявив Кулеба.

За словами очільника українського МЗС, якщо раніше в питанні нацменшин йшлося про ухвалення рішень в контексті членства України в ЄС, то тепер є бажання мати цю дискусію на двосторонньому рівні, для того, щоб «остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено в інтересах всіх нацменшин».

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочали переговори з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто, який прибув до Ужгорода.

Як повідомлялося, сьогодні, 29 січня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув у Закарпатську область України.

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Нагадаємо, раніше Єрмак зазначив, що українська сторона налаштована на відкритий діалог й обговорення двосторонніх відносин між країнами. Зокрема голови Офісу президента привітав участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.