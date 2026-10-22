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Протести в Греції набирають обертів: студенти розбили намети біля парламенту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Протести в Греції набирають обертів: студенти розбили намети біля парламенту
Греки стикаються зі стагнацією зарплат, дорогою орендою та зростанням цін на енергію
фото: Reuters

Учасники акцій вимагають збільшити державне фінансування, поліпшити умови в навчальних закладах і зменшити наповнюваність класів

У Греції тисячі школярів, студентів і вчителів вийшли на вулиці через проблеми в освіті та зростання вартості життя. У середу, 21 жовтня, за оцінкою поліції, близько 10 тис. людей мирно зібралися в центрі Афін і передмістях. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на Reuters і Associated Press.

Акції відбулися й в інших містах країни. Їхні учасники заявили про солідарність із протестами у Франції та інших європейських країнах проти зростання вартості життя та, за їхніми словами, занедбаного стану шкіл. Біля парламенту вони скандували: «Від Греції до Франції ми хочемо державну безплатну освіту».

Протести в Греції набирають обертів: студенти розбили намети біля парламенту фото 1
фото: Reuters

Студенти поставили намети на площі Синтагма й провели там нічну акцію перед маршем у середу. Частина вчителів початкових шкіл і лікарів припинила роботу, протестуючи через оплату праці та нестачу персоналу, через що порушилася робота державних шкіл і лікарень.

Протести в Греції набирають обертів: студенти розбили намети біля парламенту фото 2
фото: Reuters

«Вижити тут дуже важко, оренда дуже висока», – сказала 21-річна студентка Георгія Фукіду, яка брала участь у марші в Афінах.

Протести в Греції набирають обертів: студенти розбили намети біля парламенту фото 3
фото: Reuters

Чому греки незадоволені

Протести посилюють тиск на правоцентристський уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, перед яким стоять вибори в середині 2027 року. Греки живуть зі стагнацією зарплат, дорогою орендою та подорожчанням енергії. Середня місячна зарплата в 1500 євро й досі на рівні 2009 року, а реальна купівельна спроможність багатьох греків залишається однією з найнижчих у ЄС.

Протести в Греції набирають обертів: студенти розбили намети біля парламенту фото 4
фото: Reuters

Що кажуть в уряді

Міністерка освіти Софія Захаракі напередодні акцій заявила, що чує вимоги студентів. Вона визнала, що вартість житла тисне на грецькі родини, і повідомила про проєкти на понад 733 млн євро для нових студентських гуртожитків та модернізації навчальних закладів. Уряд також заявив, що допомога домогосподарствам і бізнесу через дорожчання енергії сягне близько 1 млрд євро.

Протести в Греції набирають обертів: студенти розбили намети біля парламенту фото 5
фото: АР

Протести поширюються Європою

Грецькі акції відбулися після кількох днів протестів у Франції та Албанії, де невдоволення зростанням вартості життя та, як вважають протестувальники, корупцією призвело до сутичок і значних руйнувань. Чому хвиля протестів охопила кілька європейських країн, «Главком» пояснював раніше. На відміну від цих країн, у Греції протести останніми місяцями здебільшого минали без насильства.

Нагадаємо, 21 жовтня «Главком» писав, що ЄС перевіряє, чи використовують пов'язані з Кремлем мережі дезінформації протести у Франції та Італії. За даними Financial Times, доказів того, що Росія організувала заворушення, поки немає.

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Теги: протест оренда студенти Софія зарплата Греція

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