Маячня про «братні народи»

Папа Римський, Макрон і т.д. мислять якраз у цій парадигмі, і вони щирі в цьому

Йоооой, і знову ця бурда про братні народи! Тепер з уст Макрона.

Новий горизонт завдань для українства – це ліквідація мульки про «Два братні народи», яку росія активно вкорінювала в мізки європейців ще з часів розвалу ссср. На внутрішньо-українській арені ця беліберда остаточно демонтована через війну того, хто називав себе «братом». Не думаю, що після згвалтованих немовлят і пересувних крематоріїв знайдеться бодай один варят, хто далі торочитиме про «братній народ бурятії». Навіть Ніна Матвієнко прозріла.

А от із зовнішнім горизонтом доведеться працювати з нуля. Навіть не з нуля, а з мінуса. Бо 30 років у Європі не існувало ЖОДНОГО укр.дискурсу. Наша держава була відсутня на ринку історичних стратегем. Усі 30 років ніхто не займався позиціонуванням України як унікальної ідентичності з-поза рос.орбіти. Всі 30 років візію про Україну послідовно формувала росія. Тож не дивними є бовкання Макрона, чи Штайнмаєра, чи цілої плеяди європолітиків, які десятиліттями дивилися на Україну через російські біноклі й екрани.

І тому путін міг ще у 2008 році посилати листи в європейські столиці з пропозиціями, як ні в чому не бувало, ділити Україну, наче різдвяний пиріг, щоб усім дісталось. І тому європейці досі не розрізняють наших від руских. Із цим ніхто не працював. Концепт «2 братні народи» щедро фінансувався «старшим» за мовчазної згоди «молодшого».

Крах цієї псевдоідеї наразі став лише нашим внутрішнім надбанням. А цього мало. Потрібен експорт. У загальноєвропейський дискурс має увірватися просування ідеї про Європейську Україну. Це має стати невід’ємною частиною промоції країни під час процесу вступу в ЄС.

Екстрений вступ до ЄС має бути таким самим екстреним у позиціонуванні України як антиросійської держави. На всіх світових майданчиках треба заявляти про остаточний відрив від руского міра і доводити це забороною всіх його проявів у себе.

Мусимо розуміти, що якраз маячня про «Два братні народи» лежить в основі європейської ідеї «порозуміння, примирення тощо». Папа Римський, Макрон і т.д. мислять якраз у цій парадигмі, і вони щирі в цьому. Вони мирять «братів». Бо так їм казалося 30 років.

Настав час казати інше й протилежне. Екзистенційність нашої війни полягає якраз у демонтажі цієї несусвітньо безглуздої нісенітниці про «братні народи». Не зруйнувавши її, ми не зможемо донести до світу національно-визвольну природу нашої війни.

Джерело: блог Остапа Дроздова

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