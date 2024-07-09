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Українські біженці дуже вигідні для Чехії: пояснення економіста

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Українські біженці дуже вигідні для Чехії: пояснення економіста
Робота у Чехії залишається бажаним варіантом для українців
фото із відкритих джерел

Наплив працездатних людей для Чехії і її економіки є максимально доцільним, адже дозволяє закрити ті вакансії, які довгий час порожніли

Біженці не забирають робочі місця в чехів, а навпаки – дають користь чеському сусупільству. Вплив біженців на економіку пояснив економіст Петр Бартонь із інвестиційної групи Natland. Про це пише Radio Prague International.

«Вони (українці, – «Главком») з економічного погляду є новою робочою силою і, незважаючи на надану їм значну соціальну допомогу, завжди вигідні чеській державі. Адже українці платять податки і займають ті робочі місця, які вже давно лишаються вакантними», – зазначив Петр Бартонь.

Водночас експерт спростував ще одне побоювання: якби українці забирали у чехів робочі місця, у країні зростало б безробіття. Водночас вона вже довгий час перебуває на дуже низькому рівні, переконаний чеський фахівець.

Як пише Radio Prague International, спираючись на дані МВС Чехії, з початку повномасштабної війни Росії проти України країна ухвалила понад 600 тис. українських біженців. Станом на 1 липня у країні було зареєстровано понад 360 тис. українців із тимчасовим захистом.

Водночас, звертає увагу Бартонь, чеська держава могла б отримати від біженців і значно більше користі – але цьому заважає дуже тривалий процес визнання фахової кваліфікації. Бо ж біженці, які прибувають до Чехії, часто є освіченими фахівцями в тих галузях, у яких тривалий час бракує працівників. Ці люди, якби їм було легше отримати визнання своєї кваліфікації, змогли б заповнити більше місць, для яких зараз не вистачає людей.

«Низьке безробіття означає, що ті, хто міг би працювати на тих місцях, сьогодні знаходять роботу на вищих посадах, бо там теж бракує людей», – пояснює ситуацію він.

Натомість українці, які не мають визнаної в Чехії кваліфікації, влаштовуються на некваліфіковану роботу. «А нашою метою має бути, щоб навіть якщо вони почнуть із самого низу, то змогли швидко пробитися нагору», – додає Бартонь.

Нагадаємо, чеська поліція розпочала перевірку місця проживання українських біженців через збільшення випадків надання фіктивних даних, що може призвести до втрати можливості отримувати фінансову підтримку. 

З 1 вересня у Чехії набудуть чинності нові правила надання житла для біженців. Українцям рекомендують надавати актуальну інформацію про своє проживання, щоб уникнути проблем із законом та забезпечити доступ до необхідної допомоги.

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Теги: Чехія українці держава безробіття робота біженці

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