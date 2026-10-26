Українські полярники зафіксували температурний рекорд в Антарктиді

Біля станції «Академік Вернадський» температура зросла майже на 10 градусів лише за дві з половиною години

Українські полярники зафіксували рекордну для жовтня температуру повітря поблизу антарктичної станції «Академік Вернадський». Стовпчики термометрів піднялися до +11,1°C, перевищивши максимум, який тримався з 1968 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Попередній жовтневий рекорд становив +7,9°C. Водночас абсолютний температурний максимум у районі станції зафіксували в лютому 2022 року, коли повітря прогрілося до +12,7°C.

Як пояснив очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк, різниця між абсолютним максимумом і нинішнім жовтневим рекордом становить лише 1,6°C. Науковець назвав це тривожною тенденцією, адже лютий в Антарктиці припадає на розпал літа, тоді як жовтень – лише початок весни.

Особливістю нинішнього потепління стала його стрімкість. Усього за дві з половиною години температура підскочила з +1,2°C до +11,1°C. Одночасно вологість повітря знизилася з 90% до 54%, а швидкість вітру зросла з 1,5 до 13,1 м/с.

За висновками науковців, причиною такого різкого стрибка став «гірський фен» – сухий теплий вітер, який виникає під час проходження повітряних мас через гірські хребти.

Коли вологе повітря підіймається схилами, воно охолоджується та втрачає частину вологи. Після перетину гірського хребта повітряний потік опускається, стискається й нагрівається, спричиняючи стрімке підвищення температури.

У районі української станції такий ефект пов'язаний із горами півострова Київ, розташованими навпроти острова Галіндез.

Науковці зазначають, що подібні вітри характерні для цієї частини Антарктики, однак цього разу явище виявилося особливо інтенсивним. Імовірно, його посилила атмосферна ріка – потужний потік вологого повітря, який переносить тепло в полярні широти.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про температурний рекорд на станції «Академік Вернадський» у липні 2023 року. Тоді температура повітря сягнула +8,7°C, що стало найвищим показником для липня за весь період спостережень.