Температура Світового океану в липні встановила рекорд

Температура становила 20,96°C, побивши попередній рекорд у 20,89°C, встановлений у 2023 році

Температура Світового океану в липні досягла найвищого рівня за всю історію спостережень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Середня температура поверхні моря за межами полярних регіонів світу – між 60° північної широти та 60° південної широти – минулого місяця становила 20,96°C, побивши попередній рекорд у 20,89°C, встановлений у 2023 році.

За даними Служби з питань зміни клімату Copernicus, минулий місяць став другим за теплотою липнем у світі за всю історію спостережень, причому температура перевищила розрахункове середнє значення доіндустріальної епохи на 1,47°C.

Тим часом Західна Європа пережила найспекотніші червень і липень за всю історію спостережень, а тривалі спекотні та посушливі умови сприяли виникненню екстремальних лісових пожеж у всьому регіоні.

Водночас Велика Британія готується до п’ятої цього року хвилі спеки, яка очікується цього тижня, оскільки тривала посуха ще більше погіршує ситуацію з водопостачанням і може призвести до офіційного оголошення ще більшої кількості територій зонами посухи.

Нагадаємо, в Україні 6 серпня був пік хвилі аномальної спеки. Стовпчики термометрів у низці областей піднялися до +35...+39°C. Найвищу температуру зафіксували у Києві та Рівному.

До слова, через тривалу спеку та дефіцит опадів у більшості річок України зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об'єктах уже зафіксовано історично низькі рівні води. У Міністерстві економіки та довкілля попередили, що така ситуація вже впливає на водопостачання, сільське господарство, енергетику та стан водних екосистем.